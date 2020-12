Au Kelbajar, Bakou se bat contre les montagnes

Après la victoire, l’Azerbaïdjan peine à reprendre pleinement possession d’une région connectée à l’Arménie.

Le bulldozer crache une longue colonne de fumée noire. Il s’ébroue quelques instants, puis cale de nouveau, barrant la piste descendant du col Omar, situé à 3 300 m d’altitude. Cette fois, la dizaine de militaires azerbaïdjanais s’affairant sur l’énorme engin jettent l’éponge. Le major Eïnoullaev ordonne aux camions bloqués de chaque côté de l’obstacle de faire demi-tour. Plus rien ne passera ce jour, et peut-être les suivants, sur l’unique route reliant l’Azerbaïdjan avec le Kelbajar, l’un des sept districts du Karabakh reconquis aux dépens de l’Arménie au terme de quarante-quatre jours de combats. Dans ce district dépeuplé et contrôlé exclusivement par l’armée azerbaïdjanaise depuis le retrait complet des forces arméniennes le 25 novembre, on se fraye un passage difficile.

