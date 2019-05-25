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ARMENIE Rubrique

Les champions arméniens de lutte gréco-romaine sont connus


Le championnat arménien de lutte gréco-romaine pour adultes s’est déroulé dans le gymnase « Dinamo » d’Erevan.

Comme le rapporte l’agence Armenpress , les champions du pays selon les catégories de poids sont devenus lauréats

55 kilogrammes

Rudik Mkrtchyan
Norayr Hakhoyan
Garnik Hovhannisyan

60 kilogrammes

Armen Melikyan
Tigran Minasyan
Robert Karapetyan

63 kilogrammes

Hrachya Poghosyan
Murad Harutyunyan
Samvel Aghajanyan

67 kilogrammes

Karen Aslanyan
Gurgen Aleksanyan
Shant Khachatryan

72 kilogrammes

Sahak Hovhannisyan
Seryozha Bernetsyan
Sargis Tadjosyan

77 kilogrammes

Varuzhan Grigoryna
Samvel Grigoryan
Arman Baghdasaryan

82 kilogrammes

Artavazd Vardanyan
Derenik Movsisyan
Gagik Hakobyan

87 kilogrammes

Vigen Nazaryan
Gorg Tadjosyan
Gegham Torgomyan

97 kilogrammes

Arthur Shahinyan
Albert Yeghikyan
Garnik Hakobyan

130 kilogrammes

Razmik Kurdyan
Albert Vardanyan
Armen Harutyunyan

par Stéphane le vendredi 25 décembre 2020
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