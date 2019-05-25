Les champions arméniens de lutte gréco-romaine sont connus
Le championnat arménien de lutte gréco-romaine pour adultes s’est déroulé dans le gymnase « Dinamo » d’Erevan.
Comme le rapporte l’agence Armenpress , les champions du pays selon les catégories de poids sont devenus lauréats
55 kilogrammes
Rudik Mkrtchyan
Norayr Hakhoyan
Garnik Hovhannisyan
60 kilogrammes
Armen Melikyan
Tigran Minasyan
Robert Karapetyan
63 kilogrammes
Hrachya Poghosyan
Murad Harutyunyan
Samvel Aghajanyan
67 kilogrammes
Karen Aslanyan
Gurgen Aleksanyan
Shant Khachatryan
72 kilogrammes
Sahak Hovhannisyan
Seryozha Bernetsyan
Sargis Tadjosyan
77 kilogrammes
Varuzhan Grigoryna
Samvel Grigoryan
Arman Baghdasaryan
82 kilogrammes
Artavazd Vardanyan
Derenik Movsisyan
Gagik Hakobyan
87 kilogrammes
Vigen Nazaryan
Gorg Tadjosyan
Gegham Torgomyan
97 kilogrammes
Arthur Shahinyan
Albert Yeghikyan
Garnik Hakobyan
130 kilogrammes
Razmik Kurdyan
Albert Vardanyan
Armen Harutyunyan
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