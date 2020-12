Le Premier Ministre a félicité Giorgi Gakharia pour sa reconduction au poste de Premier ministre de Géorgie

Le Premier ministre Nikol Pashinyan a adressé un message de félicitations à Giorgi Gakharia pour sa reconduction au poste de Premier ministre de Géorgie, rapporte le bureau du Premier ministre arménien à Armenpress.

Le message se lit comme suit : « Veuillez accepter mes chaleureuses félicitations à l’occasion de votre reconduction en tant que Premier ministre de la Géorgie. Je vous souhaite de nouveaux succès dans toutes vos initiatives au profit de la Géorgie fraternelle.

Depuis un an et demi, une atmosphère de coopération efficace et mutuellement avantageuse s’est développée entre nos gouvernements et nous personnellement, sur la base de liens historiques séculaires, de points communs culturels et civilisationnels qui unissent nos peuples.

Je suis convaincu que grâce à nos efforts conjoints, dans un proche avenir, les relations entre l’Arménie et la Géorgie continueront de se développer dans tous les domaines d’intérêt mutuel, dans l’intérêt de nos pays et de nos peuples. »

ARMENPRESS.