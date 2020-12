Les véritables causes de notre défaite, après la déroute la reconquête, Par Sam Tilbian

LES VÉRITABLES CAUSES DE NOTRE DÉFAITE

APRÈS LA DÉROUTE, LA RECONQUÊTE

Le Contexte

Au mépris des engagements pris lors des pourparlers de paix du Groupe de Minsk à Genève le 30 janvier, au mépris de leur adhésion le 21 avril, à l’appel de l’ONU du 23 mars, suite à la pandémie du Covid, les azéris ont effectué entre le 18 et 22 mai des manœuvres conjointes, assorties de menaces, avec la Turquie dans le Nakhitchevan.

Le 12 juillet 2020 l’ Azerbaïdjan agresse l’Arménie dans le Tavush.

A la stupéfaction générale l’Arménie supplante les azéris dans la guerre des drones, malgré la supériorité des drones israélo-azéris.

Le 29 juillet, les turcs se sont vus refuser par l’Arménie l’inspection de ses installations militaires, en vertu du Traité International de Contrôle des Armements.

Le 27 octobre, la Russie détruit un camp islamiste sous contrôle turc en partance pour l’Artsakh,

Le 9 novembre, un hélicoptère militaire russe est abattu au-dessus d’Eraskh, près du Nakhitchevan.

Des drones turco-azéris sont abattus par les russes aux abords de leur base de Gumri par le système de tueur de drones « Belladonna »

Une défaite annoncée

Je ne suis en rien un stratège, mais si je me réfère aux déclarations de Samvel Babayan, les forces armées arméniennes manquaient de préparation et d’armements :

« Nous n’avions pas de force anti-aérienne, nous avions six systèmes de missile de type Tor, dont quatre ont été détruits. Maintenant, les gens disent qu’il y avait des armes que l’Arménie n’a pas données. Je dis, l’Arménie a donné ce qu’elle avait » et d’ajouter « pour des raisons évidentes, la Russie n’était pas obligée de nous donner des armes, nous aurions dû les acheter à l’époque ».

Samvel Babayan ajoute, « Quand l’armée a vu que l’on n’était pas en mesure de neutraliser les drones et l’artillerie de l’ennemi, la peur a gagné du terrain »

“Au matin du 27 septembre, la partie arménienne a perdu 50% de ses ressources anti-aériennes et 40 % de son artillerie. En quelques jours l’ennemi a modifié à son avantage le tracé de la ligne de front, qui est passée de 270 km à 470 km de long ».

Deux brigades se sont désistées pour monter au front : celle de Movses Hakobyan pour motifs personnels, et la deuxième, dont le commandant fut blessé à la jambe, et dont le second n’aurait pas relayé les ordres !

On verra ainsi un lieutenant âgé de 19 ans au commandement d’un régiment entier, et dans une vidéo qui circulait sur les réseaux sociaux, trois appelés avec kalachnikov, face à deux tanks azéris !

Après cela 92 anciens responsables de l’Armée arménienne demandent le départ du Premier ministre Nikol Pachinian !

Qu’ont ils fait lorsqu’ils exerçaient des responsabilités pour moderniser l’armée ?

Comme en France lors de la deuxième guerre mondiale, ils étaient dans l’insouciance derrière leur « ligne Maginot », sans voir que les futures guerres se font dans les airs avec des drones.

Quid de la supériorité des drones arméniens lors des affrontements dans le Tavush ?

Avons nous assisté à une désobéissance organisée pour nuire aux autorités ?

Je ne ferai qu’évoquer les ravages que cette défaite a causé dans l’opinion, où l’on voit une opposition irresponsable provoquer des troubles que ne peuvent que nuire au pays déjà affaibli. (voir à ce sujet l’analyse d’Hakob Badalyan dans les NAM du 21 décembre)

Si l’incurie de l’état major constitue l’une des causes de la défaite, la véritable cause de cette anéantissement des forces armées arméniennes résulte en réalité de l’intervention de la Turquie, qui a activement participé aux combats. Une Turquie membre de l’OTAN et « alliée » de la Russie !

LES VÉRITABLES CAUSES DE NOTRE DÉFAITE

L’ Occident et l’OTAN

L’OTAN, et ses membres aveuglés qu’ils sont par leur russophobie, telles la Finlande, la Suède, les Pays Baltes, l’Allemagne, l’Angleterre et la Pologne, soutiennent la politique agressive de USA à l’égard de la Russie, sur un front qui va de la Baltique à la Mer Noire et au Sud Caucase.

Ils n’ont aucune conscience de la menace islamiste sur l’Europe, non par les armes, mais par le ventre de leurs femmes comme le proclamait leur nouveau sultan-calife animé par la haine de l’Occident chrétien.

Ainsi l’Otan multiplie les missions pour collecter des renseignements électro-magnétiques aux abords de la Russie, y compris en mer Baltique et en mer Noire,

En août et septembre, le Centre national de contrôle de la défense russe a indiqué que trois bombardiers américains B-52H Stratofortress, avaient été détectés et interceptés par huit avions de combat Su-27 et Su-30 au-dessus de la mer Noire et de la mer d’Azov.

C’est sur ce front que l’OTAN, (qui détient la deuxième plus grande base américaine d’Europe au Kosovo) après avoir échoué en Crimée, en Transnistrie , en Géorgie ( Abkhazie et Ossétie), organise des troubles en Biélorussie, réanime des guerres larvées en Ukraine au Dombass, et maintenant en Artsakh en utilisant la Turquie qu’elle a utilisé en Syrie, en Irak et en Libye.

Fort de ce soutien Erdogan avait convoqué une session d’urgence de l’OTAN le 28 février, mais n’avait obtenu qu’un soutien « moral » de l’OTAN qui ne veut pas d’une confrontation directe avec la Russie en Syrie.

Mais dans ce Grand Jeu « d’échec, ou de poker menteur », la Turquie ne constitue pas un pion ou une carte fiable, (un pion du fou qui change sans cesse de diagonale).

Une Turquie qui s’est dotée de drones Bayraktar, dont le système électronique de caméra mutispectrale, est produit par un groupe canadien, tandis que le moteur qui propulse le drone est produit en Autriche.

Une Turquie qui a noué des liens avec la Russie mais qui a son propre agenda pan touranien de la synthèse turco-islamique. Ainsi le délirant idéologue de l’Union Turco-Islamique Adnan Oktar, alias Harun Yahya, déclare : « les Azéris, les Turcs, les Arméniens, les Russes et les sociétés vivant dans la région se réuniront d’une manière amicale et fraternelle, et une grande Union Turco-Islamique sera établie ».

L’intervention de la Turquie aux côtés de l’ Azerbaïdjan, qui fut la véritable cause de notre défaite, répond à deux objectifs de l’OTAN qui souhaite conforter sa position au Sud Caucase, pour contenir la Russie et pour assurer la sécurité des installation pétrolières en mer Caspienne et leur acheminement, mais surtout pour prendre le contrôle de la frontière de « l’ennemi » l’Iran.

La Russie

Assaillie de toute part, la Russie est marquée depuis toujours par l’Eurasisme, et les orientations anti impérialistes du Congrès des Peuples de Bakou.

Congrès qui comportait une majorité de congressistes musulmans, assimilant la lutte contre l’impérialisme à une « guerre sainte » et à un « djihad », dont la figure de proue était Mirsaïd Sultan-Galiev, un bolchevik tatar qui entra par la suite en dissidence contre le régime.

Congrès où l’on vit Enver Pacha se faire exclure pour nationalisme, et John Reed l’écrivain américain communiste, quitter le Congrès qu’il accusa de démagogie.

La Russie qui compte 15 millions de musulmans (10 % de sa population), et qui compte dans son voisinage les ex républiques d’Asie centrale, ayant une population de 75 millions d’habitants majoritairement musulmans, doit composer et faire face aux ambitions touraniennes de la Turquie.

D’autant que cette dernière est un des membres majeurs de l’OTAN, et qu’elle affiche des visées sur les pays turcophones et musulmans depuis le Sud Caucase jusqu’en Chine.

C’est ainsi qu’elle a noué une alliance contre nature avec la Turquie qui constitue dorénavant non seulement un cheval de Troie de l’OTAN au Sud Caucase, mais aussi un conquérant du Touran sur les « terres » russes.

Pour juguler cette menace, et temporiser, elle a dû consentir aux turcs et à leur « frère » azéri de nombreux avantages territoriaux, au détriment de l’Arménie, comme au temps de Lénine en 1921, d’autant que les géants Gazprom, Transneft , Antipinsky et Lukoil ont des intérêts croisés avec l’Azerbaïdjan et la SOCAR.

Outre les amputations sur les territoires arméniens qu’elle a consenties, la Russie a refusé de livrer à l’Arménie l’armement qui lui a tant fait défaut lors de cette guerre, en particulier des drones et le système de tueur de drones « Belladonna », ce qui fut la véritable cause de la défaite.

Et les critiques se multiplient en Russie selon lesquelles Moscou a accordé trop de concessions à la Turquie.

Les communistes russes veulent supprimer le traité de Moscou de 1921.

Le commentateur politique Konstantin von Eggert, a déclaré qu’il pensait que la situation au Haut-Karabakh était « une catastrophe géopolitique » pour Moscou et que « la Turquie a pris un pied très important dans la région ».

« Avec la Turquie, des acteurs régionaux tels que l’Iran et la Chine pourraient désormais être encouragés à se muscler davantage en Asie centrale et dans le Caucase du Sud, sans consulter Moscou, ni craindre des réactions du Kremlin ».

Un analyste militaire russe Viktor Murakhovsky a déclaré que les exercices militaires imprévus qui ont eu lieu dans le sud de la Russie, sont « un petit signal » pour la Turquie. « Nous nous dirigeons vers la guerre avec eux, très rapidement et certainement », a-t-il ajouté

L’Iran qui dans le conflit du Haut Karabagh a toujours pris position pour intangibilité des frontières compte tenu de la forte minorité azérie qu’elle renferme ; mais elle voit maintenant la menace se rapprocher avec une Turquie membre de l’OTAN sur sa frontière nord.

Ainsi pour le quotidien iranien Javan , la Turquie menace les intérêts géopolitiques de l’Iran et de la Russie conformément à la stratégie de Washington ; par conséquent, Téhéran « n’acceptera pas un couloir » à travers le Zanguezour.

LA RECONQUÊTE PAR LA FORCE OU PAR LE DROIT

Dès lors que nous ne pouvons attendre aucun soutien, nous devons impérativement renforcer notre potentiel militaire et utiliser tout l’arsenal juridiques pour faire valoir nos droits imprescriptibles.

La situation étant stabilisée avec les soldats russes en Artsakh, il n’est pas raisonnable de penser qu’on pourra reconquérir actuellement, avec une communauté internationale qui par la voie du Groupe de Minsk a toujours été favorable aux revendications azéries qui résultent d’un fait accompli.

A cet effet, l’Arménie et la Diaspora doivent impérativement mettre sur pied au Ministère de la Défense un Département pour le développement d’une industrie militaire de pointe afin d’inverser le rapport de force. Dans le même temps mettre sur pied au Ministère des Affaires Étrangères un Département juridique pour mettre en œuvre les procédures judiciaires faisant valoir nos droits, dans le cadre des institutions internationales.

Seul le Droit peut conduire à une paix durable

Ce n’est pas un papier signé par des larrons à Moscou ou à Lausanne, qui auraient pu de même s’attribuer la lune, qui constitue un droit de propriété. Les droits de propriété ne peuvent être constitués par une occupation et une colonisation qui perdure jusqu’à ce jour après l’invasion et la colonisation des turco-azéris, qui ouvrent boutiques à Chouchi !

Nos droits de propriété sont constitués par les monuments qui jalonnent notre terre ancestrale depuis plus de 2000 ans.

Nos droits de propriété sont constitués par les écrits qui sont les archives de l’Histoire depuis l’aube de l’Humanité.

Nos droits de propriété sont constitués par le Traité de Sèvres du 10 août 1920 validé par la Société des Nations.

Faut il rappeler que déjà le 8 décembre 1955, Téhéran avait répondu à Moscou que le traité Moscou de 1921 qui délimitait les frontières, était caduc.

Les seuls documents ayant une valeur juridique résultent de la conférence de la paix de Paris de 1919 qui fut à l’origine de la Société des Nations le 28 avril 1919, et des Traités de Paix qui ont suivi, validés par les articles 18 et 24 de la SDN, dont la Traité de Sèvres du 10 août 1920.

Le Conseil supérieur de guerre de la Société des Nations avait déjà débattu le 10 février 1919 de l’occupation des territoires dans l’Empire Ottoman et en Transcaucasie. Puis le 5 juillet 1919, un Haut Commissariat pour l’Arménie fut institué. Suivi d’une réunion le 14 novembre 1919 pour examiner la situation en Arménie, en Géorgie et en Azerbaïdjan qui aboutit le 26 janvier 1920 à la Reconnaissance des Républiques Caucasiennes.

Le Traité de Sèvres stipule dans la Section VI art.88, « que les parties reconnaissent l’Arménie comme un État libre et indépendant ».

Il ajoute : « conformément aux dispositions de l’article 259, Partie VIII et de l’article 277, Partie IX , la Turquie reconnaît définitivement l’annulation des traités de Brest-Litovsk, ainsi que de tous les autres traités, accords ou conventions passés par elle avec la Russie ».

A noter que ce même Traité de Sèvres a reconnu les indépendances de la Grèce (Section V) , de la Syrie, de la Mésopotamie et de la Palestine (Section VII) et du Hedjaz (Section VIII).

Nous devons revenir dans l’enceinte des Nations Unies et de la Cour Internationale de Justice de La Haye, lorsque le statut de l’Artsakh sera examiné par le groupe de Minsk.

Dans l’art 1er de la Charte des Nations Unis, il est stipulé : « prendre des mesures collectives efficaces en vue de prévenir et d’écarter les menaces à la paix et de réprimer tout acte d’agression ……. et réaliser, par des moyens pacifiques, conformément aux principes de la justice et du droit international, …... le règlement de différends susceptibles de mener à une rupture de la paix »

Dans l’Article 33, il est stipulé : « Les parties à tout différend dont la prolongation est susceptible de menacer le maintien de la paix et de la sécurité internationales doivent en rechercher la solution, avant tout, par voie …… d’arbitrage, de règlement judiciaire » .

Dans Article 39, il est stipulé : « Le Conseil de sécurité constatant l’existence d’une menace contre la paix, d’une rupture de la paix ou d’un acte d’agression, décide quelles mesures seront prises conformément aux Articles 41 et 42 pour maintenir ou rétablir la paix et la sécurité internationale »

Enfin dans Article 92, il est stipulé : « La Cour internationale de Justice constitue l’organe judiciaire principal des Nations Unies ».

Ainsi, si l’on veut établir une paix durable, le cessez le feu doit conduire impérativement à un réexamen des droits territoriaux qui découlent des accords turco-soviétiques de 1921, tel qu’Ara Papian l’analyse dans les NAM de septembre 2020, évoquant les droits inaliénables découlant de la 1re République d’Arménie et de la Ligue des Nations.

L’un des commentateurs les plus populaires d’ Arménie, Levon Shirinyan, Docteur en sciences politiques, rejoint cette analyse en déclarant que c’est par la volonté de deux « prédateurs » que l’Arménie a été amputée des deux tiers de son territoire, au mépris du droit international, au traité de Moscou de 1921, dont les signatures n’avaient aucune reconnaissance internationale.

L’historien Avetis Harutyunyan ajoute : “Si nous prenons en considération que la question territoriale d’un pays auquel ce pays n’a pas participé, la question de l’annulation est susceptible de devenir pertinente, c’est une question de temps.”

Enfin Laurent Leylekian démontre de façon magistrale, la validité juridique du Traité de Sèvres, dans la rubrique « Controverses juridiques » de la revue Conflits du 10 août 2020.