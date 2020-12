65 policiers Arméniens sont morts lors de la dernière guerre en Artsakh et 6 sont portés disparus

Lors de la dernière guerre de l’Artsakh, la police arménienne a perdu 65 de ses membres et 6 autres sont portés disparus a indiqué la direction de la Police nationale d’Arménie. Des policiers qui ont été prêter main forte à l’armée arménienne dès les premières heures de l’agression de l’Azerbaïdjan et des djihadistes le 27 septembre. Lors de la Guerre des 4 jours d’Avril 2016 la police arménienne s’était également portée au secours de l’armée lors de l’agression azérie. Lors de cette deuxième guerre de l’Artsakh environ 3 000 policiers Arméniens partir pour l’Artsakh. Ils combattirent l’ennemi à Karvadjar (Karvachar), Haterk, Tchrakan et Berdzor. C’est surtout sur la ligne des combats entre Chouchi et Lisagor que la police arménienne eut de nombreuses victimes.

Krikor Amirzayan