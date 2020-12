Nouvelle mise en garde de l’UE à la Turquie sur les droits fondamentaux

L’Union européenne a dénoncé vendredi la lourde condamnation infligée par contumace au journaliste turc Can Dündar et a mis en garde Ankara contre les conséquences de « l’évolution négative » de la situation des droits de l’homme pour leurs relations. En exil en Allemagne, Can Dündar, devenu la bête noire du président Recep Tayyip Erdogan a été condamné mercredi à plus de 27 ans de prison par un tribunal turc pour son enquête publiée en 2015 sur des livraisons d’armes par les services secrets turcs à des groupes islamistes en Syrie. « L’Union européenne a fait part à plusieurs reprises de ses graves (...)