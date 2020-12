Nikol Pachinian rencontre des volontaires de la guerre d’Artsakh

Soulignant l’importance de cette réunion, le Premier ministre a noté que la conversation d’aujourd’hui devrait se poursuivre, il est nécessaire d’analyser et de comprendre un certain nombre de questions.

Exprimant sa gratitude pour leur service digne de la Patrie, le chef du gouvernement a souligné qu’il appréciait hautement leur position civique et leur volonté d’apporter la vérité avant tout, ce qui est extrêmement important aujourd’hui. "Surtout dans des situations comme celle-ci, quand la vérité est très amère, parfois très dangereuse. Mais je pense que dans tous les cas il faut avoir la volonté de suivre la vérité, il faut être décisif, mais d’un autre côté, il faut montrer le maximum prudence sur cette voie afin de ne pas nous infliger un préjudice irréparable », a déclaré Pachinian.

Les représentants des escouades de volontaires ont remercié le Premier ministre de l’occasion de se rencontrer et ont souligné l’importance de la communication dans un tel format pour une discussion conjointe de la situation actuelle d’après-guerre et de la vision de l’avenir. Au cours de la réunion, les volontaires ont également abordé les problèmes qu’ils ont enregistrés pendant la guerre d’Artsakh et ont présenté leurs propositions pour leur solution.

Au cours de la réunion, le Premier ministre a répondu à un certain nombre de questions de volontaires, qui concernaient l’identification des cas de désertion et de trahison pendant la guerre, les processus autour de la question de l’Artsakh, la construction d’une armée, la réforme du système éducatif, l’introduction d’un modèle d’éducation patriotique, administration publique efficace, lutte contre la désinformation, orientations du développement politique, économique, social de l’Arménie, etc.