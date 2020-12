La route entre Kapan et le village d’Agarak est passée sous la surveillance de l’Azerbaïdjan

Dans la région du Syunik au sud de l’Arménie, la route menant de la ville de Kapan vers le village arménien d’Agarak est passée intégralement sous la surveillance de l’Azerbaïdjan. Les citoyens arméniens ayant cessé d’utiliser cette route pour relier Kapan à Agarak. Information émise par le maire de Kapan Gevorg Parosyan lors d’une séance de travail à l’Assemblée nationale d’Arménie.

« Nous avons trois routes qui posent problème les routes Kapan-Goris, Kapan-Djakaten et Kapan Agarak. La route Kapan-Goris fonctionne, Kapan-Djakaten fonctionne aussi, mais une partie de la route entre Kapan et Agarak, nous ne pouvons pas l’utiliser car elle est située intégralement sous le contrôle de l’ennemi » a indiqué Gevorg Parosyan. Il a indique que le détour par d’autres voies est beaucoup plus long « ce qui pénalise les villages d’Agarak, Eghvard et Oudjanis qui se trouvent enclavés par l’Azerbaïdjan ».



Krikor Amirzayan