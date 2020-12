4 corps de soldats Arméniens découverts près de Mataghis au nord-est de l’Artsakh, au total 1 073 corps on été découverts

Lors de la recherche des corps de soldats Arméniens morts lors de la dernière guerre de l’Artsakh, dans la zone de Mataghis près de Martakert au nord-est de l’Artsakh les corps de 4 soldats Arméniens ont été découverts hier. 3 près du village arménien de Mataghis -aujourd’hui occupé par l’Azerbaïdjan- et 1 au sud de Mataghis. Les travaux de recherche des corps par les unités du Service de secours arménien, les forces russes chargées de la paix au Haut-Karabagh et la Croix rouge internationale se poursuivent sur les zones de guerre qui se trouvent aujourd’hui occupées par l’Azerbaïdjan.

Depuis le cessez-le-feu 1 073 corps de soldats et volontaires Arméniens ont été découverts. Actuellement une équipe continue ses recherches dans la région de la ville de Hadrout a indiqué Hounan Tadevosyan le responsable de la communication du Service des situations d’urgence de la République de l’Artsakh.

Krikor Amirzayan