Rencontre entre le président Sarkissian et le premier ministre Pachinian

La rencontre n’était sans doute pas des plus cordiales, mais dans le contexte tendu que connaît l’Arménie depuis la défaite face à l’Azerbaïdjan, les deux parties l’ont sans doute jugée utile. Le premier ministre Nikol Pachinian, qui est le n°un de l’exécutif, a rencontré jeudi 24 décembre le président Armen Sarkissian, dont la fonction est surtout protocolaire mais qui a renforcé ses assises politiques ces dernières semaines en ralliant les exigences de l’opposion qui réclame la démission du premier ministre et la tenue de législatives anticipées. La discussion a porté sur la situation dans le pays, et la (...)