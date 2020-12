Pachinian assure que le retrait des dernières troupes arméniennes ne met pas en danger la population du Syounik… sans effet sur les manifestants !

Alors qu’il fait face à une grogne montante dans la population de l’Arménie, singulièrement parmi les habitants de la province méridionale de Syounik où la guerre a amené à ses portes les frontières de l’Azerbaïdjan dont les soldats menacent déjà certains villages arméniens directement concernés par ne nouveau tracé de la frontière, le premier ministre arménien Nikol Pachinian s’est voulu une nouvelle fois rassurant et a tenu à assurer la population du Syounik qu’elle était en sécurité. Il n’avait pu le faire sur place, son convoi ayant été bloqué par des manifestants à l’appel du maire de Goris et d’autres localités de la région, qui l’avaient empêché de se rendre plus au sud et l’avaient contraint à faire demi tour vers Erevan. S’il avait pu alors évalué la colère des habitants du Syounik, Pachinian s’était dit persuadé qu’elle était attisée par la fronde des maires locaux, qui auraient voulu empêcher des démonstrations de soutien à son gouvernement dans la région. Il avait d’ailleurs aussitôt sévi, le maire de Goris s’étant fait arrêter lundi quelques heures après l’incident et conduire à Erevan, où il s’était vu accusé de troubles à l’ordre puiblic, avant d’être libéré sur décision d’un tribunal de la capitale mercredi.

La situation est de fait réellement préoccupant au Syounik, qui partage une frontière des plus menaçantes avec l’Azerbaïdjan depuis que ce dernier a pu s’emparer à la faveur de la guerre et de l’accord russo-arméno-azéri qui y a mis fin le 9 novembre, des districts de Zangelan et Kubatli, au sud-ouest du Karabagh, qui étaient contrôlés par les Arméniens depuis 1994. Les unités de l’armée arménienne et les membres de milices locales ont achevé leur retrait la semaine dernière des zones de ces districts qui se situent à proximité de la capitale provinciale et d’autres localités du Syounik qui se sentent à juste titre menacées. Les miliaires arméniens qui se sont retirés de ces zones on été empêchés par les soldats azéris de se rendre au Karabagh. Les habitants de la région se sentent désormais désarmées face à une armée azéri vindicative, et s’inquiètent aussi de leur sécurité sur le principal axe routier les reliant au nord de l’Arménie, puisqu’il longe sur une vingtaine de kms l’ancienne frontière entre les RSS d’Arménie et d’Azerbaïdjan, réhabilité par la guerre mais dont le tracé prête à polémiques. S’exprimant jeudi lors de la réunion hebdomadaire du Conseil des ministres à Erevan, Pachinian a réaffirmé que “pas un pouce” du territoire internationalement reconnu de l’Arménie n’avait été cédé à l’Azerbaïdjan. “Ce qui se passe à ce stade, c’est la géolocalisation de certaines sections de la frontière dont l’objectif concret est de garantir la sécurité … Notre position est que les actions que nous menons renforcent les garanties de

Sécurité pour le Syounik et créent un nouveau système de sécurité de l’Arménie”, a déclaré notamment Pachinian, en admettant dans le même temps que ce processus pourrait donner lieu à des “situations douloureuses” pour deux villages du Syounik. Il a laissé entendre que certaines de leurs maisons ainsi que des terrains agricoles pourraient passer sous contrôle azéri.

Des mises au point auxquelles les partisans de l’opposition, qui étaient plusieurs centaines encore à manifester devant le siège du gouvernement au même moment sur la place de la République d’Erevan, ne trouvent rien de rassurant. Certains des manifestants se sont heurtés violemment aux forces de police déployées sur la place centrale de la capitale, et massées en nombre devant le siège du gouvernement ; 77 d’entre eux ont été arrêtés par les forces de police et placés en détention. “Notre pays sera de moins en moins protégé aussi longtemps que Nikol Pachinian restera premier ministre”, a déclaré devant une foule en colère Gegham Manukian, un leader de la Fédération révolutionnaire arménienne (Dachnaktsoutioun), l’un des 17 partis d’opposition qui ont formé une coalition au lendemain de la signature de l’accord de cessez-le-feu par Pachinian en vue d’en obtenir la démission et d’organiser des législatives anticipées sous la conduite d’un gouvernement intérimaire dont Vasken Manoukian a été désigné premier ministre par la coalition.