Les chefs de la diplomatie russe et turque vont se réunir à Sotchi pour discuter du Karabagh

C’est bien un processus sur le mode de celui d’Astana qui semble se mettre en place dans le Sud Caucase, où comme elles l’avaient fait en Syrie, la Russie et la Turquie s’entendent pour régler le problème du Haut Karabagh dans le dos du Groupe de Minsk de l’OSCE qui s’il est toujours coprésidé pourtant la Russie avec les Etats-Unis et la France et théoriquement toujours en charge du règlement de ce conflit avec l’onction de la communauté international, a été pour ainsi dire mis sur la touche par l’accord de cessez-le-feu arraché par Moscou le 9 novembre à l’Arménie et à l’Azerbaïdjan, sous la pression de (...)