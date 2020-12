Le Parlement luxembourgeois condamne l’agression de l’Azerbaïdjan contre l’Artsakh

La Chambre des députés du Luxembourg a adopté à l’unanimité une motion sur l’agression de l’Azerbaïdjan contre l’Artsakh, informe l’ambassade d’Arménie aux Pays-Bas.

Considérant le lancement d’une offensive militaire par l’Azerbaïdjan le 27 septembre 2020 en vue de prendre le contrôle du Haut-Karabakh, en violation du processus du groupe de Minsk et des principes de Madrid,

Considérant que la Turquie a apporté un soutien militaire et politique décisif à l’Azerbaïdjan dans sa campagne contre les forces arméniennes au Haut-Karabakh par le déploiement de mercenaires djihadistes et la fourniture de matériel de guerre ;

Considérant qu’à la suite de la guerre et de l’occupation de milliers de kilomètres carrés auparavant administrés par le Haut-Karabakh, la sécurité et la liberté des populations arméniennes du Haut-Karabakh ne sont pas garanties et que la rhétorique belliqueuse à leur encontre est maintenue en Azerbaïdjan et en Turquie ;

Considérant la complexité accrue résultant de l’implication de pays tiers, en particulier la Turquie, et la menace que représenterait une guerre armée à grande échelle dans le Caucase du Sud ;

Notant que l’OSCE et les Nations Unies n’ont pas encore réussi à trouver une solution de paix durable au Haut-Karabakh ;

Notant que l’Union européenne a la responsabilité d’assurer la stabilité dans son voisinage et qu’elle s’est déclarée prête à contribuer aux accords pour un Caucase du Sud pacifique et prospère ;

La Chambre des députés invite le Gouvernement,

A exiger le lancement d’un processus politique conduisant à un statut définitif pour le Haut-Karabakh et soutenir dans ce contexte avec ses partenaires européens les efforts des coprésidents du Groupe de Minsk de l’OSCE ;

De demander l’accès continu des organisations humanitaires au Haut-Karabakh, d’assurer une aide d’urgence rapide et appropriée, et de promouvoir l’élaboration d’un plan de soutien aux Arméniens du Haut-Karabakh qui pourrait permettre la reconstruction des infrastructures du territoire ;

Plaider pour le respect rigoureux du cessez-le-feu conclu le 9 novembre entre l’Arménie et l’Azerbaïdjan sous l’égide de la Russie afin d’éviter de nouvelles pertes en vies humaines, pour le respect des droits de l’homme et pour l’échange rapide de prisonniers de guerre et de corps de le mort ;

De plaider en faveur d’une enquête indépendante sur les crimes de guerre bien documentés, y compris l’utilisation d’armes à sous-munitions, les attaques contre des infrastructures civiles, l’utilisation de munitions au phosphore blanc et les exécutions de prisonniers de guerre,

Travailler avec des partenaires internationaux pour garantir que tous les réfugiés et personnes déplacées de la région du Haut-Karabakh et des provinces environnantes ont le droit de retourner dans leurs foyers ancestraux et qu’une vie en sécurité leur est garantie ;

Insister sur la nécessité pour l’Azerbaïdjan de promouvoir une interaction normalisée avec les populations arméniennes enclavées sur son territoire, et de sanctionner tous les acteurs politiques et sociaux azéri qui continueront d’inciter à la haine et à la violence contre les Arméniens ;

Garantir la protection des monastères, églises et monuments arméniens.