Des questions peuvent survenir dans deux localités selon Nikol Pashinyan

Des postes de contrôle frontaliers sont actuellement déployés dans la province du Syunik, et il y a certaines complications, a déclaré le Premier ministre Nikol Pashinyan devant le gouvernement siégeant aujourd’hui.

« Notre conviction est que ce travail doit être fait, et il est nécessaire du point de vue d’assurer la sécurité du Syunik et de l’Arménie en général. Dans tous les cas, notre position est qu’avec cette activité, qui peut donner lieu à diverses interprétations, nous augmentons les garanties de sécurité du Syunik, nous créons un nouveau système de garanties de sécurité pour le Syunik et la République d’Arménie en général », a déclaré le Premier ministre.

Selon le Premier ministre Nikol Pashinyan, il existe deux colonies où certaines questions peuvent se poser. L’un concerne la colonie de Vorotan dans la région du Syunik, le second concerne Shurnukh, où il y a certains problèmes de frontière, autour desquels un travail quotidien est effectué.

« Ces problèmes peuvent conduire à des situations douloureuses, mais je tiens également à vous assurer que dans tous les cas, si certaines questions se posent du point de vue des intérêts de nos citoyens, le gouvernement proposera une compensation tout à fait équivalente, et les intérêts de nos citoyens seront pleinement protégés. Dans ce contexte, il y a beaucoup de désinformation », a-t-il déclaré.

Bien sûr, a-t-il ajouté, nous avons une nouvelle situation, qui soulève certaines émotions, mais a précisé que « nous devons surmonter cette étape le plus calmement possible afin d’enregistrer le fonctionnement complet du nouveau système de sécurité que nous construisons aujourd’hui. »