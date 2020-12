Covid-19 : les autorités sanitaires arméniennes pressent de passer la nouvelle année en famille

Compte tenu de la situation épidémique tendue dans le monde due au coronavirus, le ministère arménien de la Santé conseille aux citoyens de limiter les contacts, d’éviter les lieux bondés et les événements publics pendant les vacances du Nouvel An et de Noël.

Selon le ministère, les contacts pendant les vacances risquent d’augmenter la propagation du coronavirus, ainsi que d’autres virus respiratoires aigus.

Par conséquent, les autorités sanitaires recommandent de passer la nouvelle année en famille et de s’abstenir de recevoir des invités.

« Assurez-vous de porter un masque, gardez une distance sociale, suivez l’hygiène des mains. Si vous avez un cas suspect ou confirmé de coronavirus à la maison, gardez une distance d’au moins 1,5 m lors de la communication avec la personne et assurez-vous de porter un masque, ne recevez pas d’invités », note le ministère de la Santé.

Il recommande vivement de s’abstenir de s’automédicamenter et de contacter immédiatement le médecin de la polyclinique (thérapeute, pédiatre ou médecin de famille) en cas de symptômes de maladie respiratoire aiguë (fièvre, toux, grippe).

Un certain nombre de pays ont introduit de nouvelles restrictions pour réduire le risque de propagation du coronavirus au cours de la nouvelle année.

L’Espagne a limité le nombre de participants pendant les événements à un maximum de six personnes.

Les personnes appartenant à des groupes à risque et les personnes de plus de 65 ans resteront isolées à Moscou jusqu’au 15 janvier.

En Géorgie, les restaurants et les bars ne fourniront que des services de livraison, les transports publics ne fonctionneront pas dans les grandes villes, les marchés seront fermés.