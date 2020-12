Ouverture de la Tumo box à Berd

L’ouverture du nouveau projet de technologie créative Tumo, Tumo box, aura lieu le 28 décembre à 13h00 à Berd.

Le Centre Tumo informe que des membres du gouvernement de la République d’Arménie, des représentants des collectivités locales, des partisans du Centre Tumo, Gavar Tumo Box, la direction de la Banque centrale, la société Amundi-ACBA participeront à l’événement.

L’objectif du projet Tumo Box est de rendre le programme Tumo accessible aux jeunes des petites communautés tout en leur offrant un espace éducatif. La boîte Tumo est un mini Tumo petit mais techniquement équipé. Elle peut être placé dans n’importe quelle ville ou village et servir de zone d’auto-apprentissage pour les adolescents locaux.

Les étudiants, après avoir passé l’étape d’auto-apprentissage dans la boîte Berd Tumo, iront à Tumo Dilijan pour participer à des cours spécialisés. Chaque box Tumo sera l’occasion d’éduquer environ 320 jeunes par an dans les domaines de la technologie et du design. En plus du programme de base de Tumo, la Box peut être utilisée le matin pour d’autres programmes éducatifs. Il y a quelques jours, la première boîte Tumo a été ouverte à Gavar.