Plus de 70 hommes d’Église étaient en Artsakh pendant la dernière guerre

Khachik Vardanyan, un commis à l’église Surb Astvatsatsin à Amberd, était l’un des membres du clergé qui s’est porté volontaire pour la direction des forces armées de la République d’Arménie dès les premiers jours de la guerre et est parti pour Artsakh pour se battre avec les soldats.

Deux ecclésiastiques sur les 70 ecclésiastique présents en Artsakh déchirés par la guerre sont tombés pour le bien de la patrie, un est considéré comme disparu et trois ont reçu divers degrés de blessures par éclats d’obus, dont Khachik Vardanyan. Khachik, qui a été touché deux fois par des obus d’artillerie alors qu’il transportait de la nourriture aux soldats sur les lignes de front avec des conscrits, a perdu son œil droit et est devenu sourd en plus de diverses blessures corporelles.

Notre conversation avec Khachik Vardanyan est ci-dessous.

Khachik, quand vous y êtes allé, avez-vous pleinement imaginé ce qui se passait en Artsakh ?

J’ai compris que c’était une guerre, je savais ce qu’était une guerre, mais je n’imaginais pas la gravité. Quand nous sommes arrivés à Goris, j’ai vu l’évacuation massive de personnes et d’enfants, j’imaginais déjà la guerre sous toutes ses couleurs. Et quand nous sommes arrivés à Stepanakert, j’ai bien compris ce qui se passait. À Stepanakert, nous avons reçu la bénédiction du leader bienveillant, Mgr Vrtanes, après quoi chacun de nous a été envoyé à différents endroits. Le père Mkrtch a été envoyé au sud, à Hadrut et Jabrail (Jrakan). Nous avons surtout visité Hadrut, mais nous avons également visité Jabrail (Jrakan).

Et quel a été l’effet de la présence d’un ecclésiastique pour un combattant ?

Pour être honnête, je n’imaginais pas que la présence d’un ecclésiastique pouvait vraiment inspirer un combattant, lui donner de la force, mais je l’ai vu et ressenti moi-même. Même si le psychique ne dit rien, mais n’y est que physiquement présent, cela donne au soldat une force, un enthousiasme, une volonté absolus. Vous ne pouvez pas imaginer comment les soldats (nous parlons de conscrits, bien sûr, les garçons volontaires aussi) ont été inspirés par notre présence. On a demandé à la plupart d’entre nous quand la guerre se terminerait. Eh bien, quand ils ont vu que vous étiez un ecclésiastique, ils ont pensé que vous saviez tout. Souvent, il demandait, ou plutôt ne demandait pas, mais semblait témoigner que Dieu est avec nous et ne nous laissera pas seuls. Et ils l’ont dit parce que nous, le clergé, l’avions confirmé. Cela ressemblait vraiment à une conviction des soldats, et nous avons affirmé que, oui, Dieu est avec nous.

Les blessures graves que vous avez subies, bien sûr, ont complètement changé votre vie, mais qu’est-ce que la guerre a changé d’autre dans votre vie ou à quoi avez-vous commencé à donner plus d’importance ?

En effet, la guerre a beaucoup changé dans ma vie, et je pense dans la vie de nous tous. Avant la guerre, on pourrait dire que je ne pensais même pas à me marier, après la guerre j’ai souvent commencé à penser au mariage pour donner une génération, pour créer, pour continuer, l’œuvre laissée inachevée par nos garçons martyrs. Avant la guerre, je passais toujours plus de temps avec la vie communautaire et les amis, moins de temps avec ma famille et mes proches. J’ai toujours pensé qu’ils étaient avec moi, ils me comprendraient, mais pendant la guerre et après avoir été blessé, quand j’ai vu l’angoisse de mes proches, la force de ma famille a pris une couleur complètement différente, j’ai réalisé que je devais leur donner plus de temps. Et encore une chose que j’ai comprise après la guerre. L’Arménie a toujours signifié quelque chose de différent pour moi, j’ai toujours aimé d’une manière différente, mais après la guerre, j’ai commencé à aimer d’une manière différente.



Je veux également parler de l’Arménie d’après-guerre. À votre avis, que peut conduire l’atmosphère de haine qui règne aujourd’hui dans notre patrie à notre pays déjà blessé ?

Quand la guerre venait de se terminer, plusieurs personnes, notamment le premier président de la République, ont dit qu’il pouvait y avoir des affrontements civils, je pensais qu’on serait sensé, les choses n’empireraient pas, mais les craintes du premier président ces derniers jours sont pour moi plus devenir visibles. La haine et l’agression qui prévalent aujourd’hui m’effrayent beaucoup. Et, Dieu nous en préserve, si ces affrontements commencent quelque part, ils se propageront à différentes parties et se transformeront en différents groupes de batailles. Si cela arrivait, nous aurions tous de gros problèmes.

Voyez-vous le danger d’affrontements politiques internes ?

Oui, j’ai très peur de ça. Les appels à la paix et à la tolérance sont nombreux aujourd’hui, mais dans la pratique, nous ne semblons pas encore les voir. Ces appels ne fonctionnent pas, nous avons besoin d’outils sérieux pour y parvenir. Chacun de nous à notre place devrait essayer de ne pas reproduire cette atmosphère de haine. Si chacun de nous sait que sa parole peut affecter son prochain, alors cette parole ne doit pas viser à approfondir la haine, mais à la tolérance. La tolérance n’est pas que nous devons soutenir le gouvernement sans condition, non, mais tout faire dans le cadre de la Constitution.

Selon vous, quelle solution la situation exige-t-elle ?

Par exemple, je pense que les processus ne devraient être résolus que par la volonté du peuple. Forcer le gouvernement à partir d’une autre manière, cela signifie simplement pendre ou décapiter l’État dans cette situation. Le gouvernement actuel devrait annoncer des élections anticipées et contrôler les élections lui-même, car je crois personnellement que le gouvernement actuel ne les falsifiera pas. Et c’est à travers ces élections que le peuple décide qui il veut voir au pouvoir.

Pouvons-nous dire que le droit des personnes à la liberté d’expression n’est pas limité aujourd’hui par rapport à avant ?

Nous pouvons dire, oui, qu’il n’y a plus de manifestations pour la liberté d’expression, de restrictions et de nombreuses personnes qui auparavant ne pouvaient pas parler des erreurs commises par leurs supérieurs, profitant maintenant du fait que le gouvernement ne restreint pas le droit à la liberté d’expression, s’expriment librement. Cependant, beaucoup de gens confondent souvent la liberté d’expression avec une pression sur le gouvernement, ce qui, à mon avis, n’est pas si gentil.

Terminons notre conversation par les paroles de votre souhait adressées à notre nation, notre patrie.

Je veux que notre pays devienne plus fort non pas avec des toasts, mais dans la pratique. Les fonctionnaires qui le gouverneront devraient l’aimer non pas pour accroître leur renommée, mais au moins pour renforcer le pays en diminuant cette renommée. Je veux que nous vivions en paix, même si ce n’est pas entre nos mains, mais nous ferons tout pour cela. Et je souhaite que nous nous aimions tous, surtout maintenant. Éloignons le mal de nous et vivons une vie simple.

Gagik Avetisyan

Traduit de l’arménien

Armtimes.com