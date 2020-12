Gianni Infantino a envoyé un message de condoléances à la suite du décès d’Arkady Andriasian

Le président de la FIFA, Gianni Infantino, a adressé un message de condoléances au président de la Fédération Arménienne de Football Armen Melikbekyan pour la mort d’Arkady Andriasian.

"Je voudrais présenter mes sincères condoléances pour le décès de l’ancien footballeur et entraîneur Arkady Andriasyan. Les mots ne peuvent exprimer toute la tristesse de cette perte.

Au cours de sa carrière, Andriasyan a joué plusieurs matches pour l’équipe nationale d’URSS et, en tant que membre de l’équipe olympique, il a remporté une médaille de bronze en 1972 aux Jeux Olympiques. Au niveau du club, ses performances en tant que membre d’Erevan « Ararat » resteront toujours dans les mémoires. Il a remporté le titre de champion d’URSS et deux fois (1973-1975) a remporté la Coupe d’URSS. Après avoir terminé sa carrière de footballeur, Andriasyan a également eu une longue et fructueuse carrière d’entraîneur, entraînant un certain nombre de clubs, dont Ararat d’Erevan.

La légende du football arménien a reçu le titre de maître des sports de l’URSS, en 1982 - le titre d’entraîneur émérite de l’URSS, et en 2011 - l’Ordre du mérite pour les services à la patrie. Nous n’oublierons pas et nous regretterons son héritage, ses réalisations, en particulier les qualités de leadership, la personnalité et les qualités humaines.

Au nom des membres de la famille internationale du football, je tiens à transmettre mes plus sincères condoléances à la Fédération de football d’Arménie, à la famille d’Arkady Andriasyan, à ses amis et à ses proches.

J’espère que ces souvenirs, ces mots de compassion, apporteront la paix, réconforteront dans cette période difficile."

ARMENPRESS.