La qualité générale des équipes de la ligue A de basket-ball a augmenté selon Ara Poghosyan

Selon Ara Poghosyan, président du championnat régulier de la Ligue A arménienne de basket-ball, a déclaré que la qualité générale des équipes de la ligue s’est améliorée.

« Indépendamment de la pandémie ou de la guerre, nous avons fait ce que nous avions prévu de faire. Mais il y a un inconvénient. Nous n’avons pas pu apporter au public la vue du magnifique match de basket auquel nous assistons dans le championnat régulier de la A League. « Bien que nous ayons eu l’occasion de diffuser le championnat à la télévision, nous avons refusé » , a déclaré le président de la ligue à Armenpress.

Selon Poghosyan, cette année, la compétition des équipes est à un niveau supérieur dans le championnat. « La qualité globale des équipes de basket-ball de la A-League s’est améliorée. Il y a une lutte sérieuse dans chaque match. »Cependant, nous devons comprendre que le basketball arménien a toujours 4 ans « - bien que nous puissions concourir sur la scène internationale, mais nous ne sommes pas super compétitifs », a-t-il déclaré.

Evoquant les nouveaux arrivants du championnat, Poghosyan a souligné qu’il y a de nombreux basketteurs expérimentés dans ces équipes, qui se déplacent parfois dans des clubs arméniens, ce qui est bénéfique pour le développement du basket arménien.

Les matchs d’ouverture de la Coupe auront lieu les 24 et 25 décembre. Le « Game of Stars » aura lieu le 27 décembre, où s’affronteront des basketteurs arméniens et américains.

ARMENPRESS.