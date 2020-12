Le Président Sarkissian a rencontré les dirigeants du parti démocrate et du parti « Patrimoine »

Le Président arménien Armen Sarkissian a rencontré le président du parti démocrate d’Arménie Aram Sargsyan et le vice-président du parti « Patrimoine » Gagik Margaryan, a déclaré le bureau présidentiel à Armenpress.

Les dirigeants du parti ont fait part de leurs inquiétudes sur la situation actuelle dans le pays et ses frontières. Ils ont souligné l’urgence de résoudre la situation de crise actuelle, notant que le retard peut entraîner des dangers plus graves. leur soutien à la proposition du Président de la République de former un gouvernement intérimaire d’accord national et de tenir des élections législatives anticipées. Les représentants du parti ont examiné le rôle du Président de la République dans la situation actuelle.

Commentant les inquiétudes des représentants du parti, le Président de la République a mis l’accent sur la résolution de la situation actuelle par des moyens législatifs et constitutionnels. Il a souligné l’importance du développement des institutions étatiques, de la pensée étatique et de la discipline pour surmonter les défis actuels.

En réponse à la proposition des invités de tenir une réunion au format restreint, Armen Sarkissian a déclaré qu’il soutenait toutes sortes de discussions, ajoutant qu’il était prêt à tout mettre en œuvre pour rassembler toutes les parties autour de la table. « Aujourd’hui, le plus important est de surmonter cette situation », a-t-il déclaré.

ARMENPRESS.