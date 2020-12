Sergueï Lavrov et Mevlut Cavusoglu discuteront de la mise en œuvre de la déclaration trilatérale au Haut-Karabagh

Mevlut Cavusoglu, le ministre turc des Affaires étrangères effectuera une visite de travail à Sotchi (Russie) le 29 décembre pour rencontrer son homologue russe Sergueï Lavrov. Selon l’agence TASS c’est Maria Zakharova la porte-parole de la diplomatie russe qui l’a annoncé lors d’une conférence face aux journalistes.

« Lors de cette rencontre, Il est prévu de discuter en détail des questions liées à la mise en œuvre de la déclaration trilatérale signée entre la Russie et l’Azerbaïdjan et l’Arménie le 9 novembre. L’accent sera mis sur la réduction du risque de conflits potentiels et sur la fourniture d’une assistance humanitaire aux pays. Il sera également question sur les activités du centre de surveillance russo-turc pour surveiller le cessez-le-feu dans la zone de conflit du Haut-Karabagh » a déclaré Maria Zakharova.

D’autres questions d’ordre international seront discutées entre les deux ministres.

Krikor Amirzayan