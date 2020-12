8 corps de soldats Arméniens découverts hier en Artsakh dans les régions de Zangelan, Fizouli et Djabrayil avec un total de 1 069 à ce jour

Les recherches des corps de soldats Arméniens disparus continuent au Haut-Karabagh (Artsakh) en direction des territoires désormais occupés par l’Azerbaïdjan de Zangelan, Fizouli et Djabrayil.

Au cours des dernières heures 8 corps furent découverts par les membres du Service d’urgence de l’Artsakh aidés par les soldats russes chargés de la paix au Haut-Karabagh et la Croix Rouge internationale. Les autorités de l’Artsakh a indiqué qu’en date d’hier 1 069 corps de soldats et volontaires Arméniens tués dans les zones de combats furent découverts. Les recherchent continuent en direction de Djabrayil et Zangelan et spécialement près de Kovsakan ainsi que près de Chouchi et cela malgré le climat peu favorable du fait de la neige.

Krikor Amirzayan