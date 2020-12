L’Azerbaïdjan va allouer 1,3 milliard de dollars à la reconstruction des terres conquises en Artsakh en 2021

Le gouvernement azerbaïdjanais allouera 2,2 milliards de manats (1,3 milliard de dollars) pour les travaux de reconstruction dans les territoires conquis en Artsakh en 2021, a rapporté le ministère azéri des Finances.

En particulier, ces fonds serviront à restaurer les infrastructures (électricité, gaz, eau, communications, routes, éducation, santé, etc.), ainsi que les monuments culturels et historiques.

De plus, les fonds consacrés à la défense et à la sécurité nationale, à l’entretien du système judiciaire, aux forces de l’ordre et au bureau du procureur représentaient 23,4% des dépenses du budget de l’État pour 2021, soit 16,3% ou 937,7 millions de manats (551,5 millions de dollars) de plus qu’en 2020.

Auparavant, l’Azerbaïdjan avait alloué plus de 9 millions de manats (5 millions de dollars) pour indemniser ses citoyens qui avaient souffert de la guerre.