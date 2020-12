Le dernier rapport de l’ONG Freedom House sur la liberté d’Internet en Arménie indique que la situation "s’est améliorée depuis que la révolution de velours a propulsé le Premier ministre Nikol Pashinyan au pouvoir en 2018. L’accès continue de croître. Les utilisateurs ne rencontrent généralement pas de restrictions sur le contenu en ligne et ne sont généralement pas soumis à des sanctions légales ou extralégales pour leurs activités en ligne. Cependant, dans les premiers jours de la réponse du gouvernement à l’épidémie de COVID-19, les responsables ont décidé de censurer les médias en ligne et les utilisateurs individuels des médias sociaux. En outre, le gouvernement a commencé à collecter des métadonnées sur les appareils mobiles des utilisateurs à des fins de recherche des contacts, ce qui a alarmé les défenseurs de la vie privée.

Le gouvernement pashinyan s’est engagé à faire face aux problèmes de longue date, notamment la corruption systémique, la prise de décision opaque, un système électoral défectueux et un État de droit faible. Malgré la position réformiste du gouvernement, les préoccupations concernant l’ingérence politique dans le système judiciaire et la rhétorique hostile à l’égard des médias de la part des représentants du gouvernement persistent".