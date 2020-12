L’entreprise turque BMC livrera 320 bus à l’Azerbaïdjan

BMC, l’un des fabricants turcs de véhicules utilitaires, va exporter de nouveaux bus vers l’Azerbaïdjan.

Après une conférence de presse conjointe animée par le président turc Recep Tayyip Erdogan avec son homologue azerbaïdjanais Ilham Aliyev, lors de sa visite officielle en Azerbaïdjan, des accords ont été signés dans divers domaines. L’un de ces accords a été conclu entre BMC et l’Agence des transports de Bakou (Baku Transport OSCE/BNA).

Selon les informations obtenues par le correspondant de l’Agence Anadolu (AA), dans le cadre du nouvel accord, BMC livrera un total de 320 bus fonctionnant au gaz naturel comprimé (GNC) à Bakou en 2021.

Immédiatement après la signature de l’accord, une délégation de la BNA est venu en Turquie visiter les installations de BMC Izmir Pınarbaşı. La délégation a inspecté et testé les bus BMC sur place.

Au cours de la visite, Taha Yasin Ozturk, membre du Conseil d’administration de BMC, et Vusal Kerimli, président de la BNA, ont planté des oliviers, symboles de paix et de victoire, avec le slogan « un avenir sain et une fraternité éternelle », soulignant ainsi la fraternité entre les deux pays et saluant la mémoire de la victoire du Karabakh.

Lauréat du « Best Design Award » européen, les bus BMC sont fabriqués avec une technologie de pointe, offrant une sécurité et un confort élevés pour le conducteur et les passagers. Les bus, d’une grande maniabilité, offrent un transport pratique même dans les rues les plus étroites de la ville, fournissent également un transport respectueux de l’environnement avec l’utilisation du GNC.