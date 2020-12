3 footballeurs ont quitté Chirak Gumri

3 footballeurs de Chirak Gumri ont quitté le club a indiqué le service de presse de Chirak Gumri. Il s’agit du gardien international arménien Gevorg Kasparov, Emil Eghiazaryan et Vardan Bakalyan. Le club les a remercié pour leur service et souhaité bonne continuation dans leur carrière.

En championnat d’Arménie de Première ligue après 11 journées, Chirak Gumri est avant dernier du classement avec seulement 5 points. A égalité de points avec Pyunik Erévan. Les leaders, Ararat Erévan et Ararat-Armenia sont en tête du classement avec 18 points. Actuellement le championnat d’Arménie est à l’arrêt pour la traditionnelle « trêve d’hiver ».

Krikor Amirzayan