Nikol Pachinian a reçu à Erévan le ministre russe des Situations d’urgence Yevgeny Zinichev

Aujourd’hui 23 décembre, le Premier ministre arménien Nikol Pachinian a reçu le ministre russe des Situations d’urgence de Russie, Evgeni Zinichev a indiqué le bureau de presse du Premier ministre.

Le Premier ministre arménien a affirmé qu’il avait beaucoup apprécié les actions du ministère russe des Situations d’urgence visant à normaliser la vie des habitants du Haut-Karabagh. Il a également salué la coopération parfaite des russes avec leurs collègues arméniens. Nikol Pachinian a affirmé que le gouvernement arménien accorde une importance particulière au développement de la coopération stratégique avec la Russie en soulignant le rôle clé de la Russie et de son président Vladimir Poutine dans le renforcement de la paix et de la stabilité dans la région. Le Premier ministre arménien a réitéré l’intérêt de l’Arménie de renforcer la coopération avec la Russie « dans tous les domaines, y compris la sécurité, l’économie et l’humanitaire ». Il a fait appel à la mise en programme de nouveaux projets arméno-russes. De son côté Evgeni Zinichev a rapporté en détail les activités humanitaires menées en Artsakh par le ministère russe des Situations d’urgence en étroite collaboration avec leurs collègues Arméniens.

Krikor Amirzayan