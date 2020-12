Le Premier Ministre a reçu le ministre des Situations d’urgence de la Fédération de Russie Yevgeny Zinic

Le Premier ministre Nikol Pashinyan a reçu le ministre de la Fédération de Russie pour la Défense civile, la Gestion des situations d’urgence et l’Atténuation des effets des catastrophes naturelles, Yevgeny Zinichev.

Un responsable du bureau de presse du Premier ministre a informé à Armenpress que le Premier Ministre a hautement apprécié les activités du Ministère des situations d’urgence de la Fédération de Russie pour rétablir une vie normale au Haut-Karabakh, fournir une aide humanitaire aux citoyens et les a remerciés pour leur coopération efficace avec la partie arménienne. Nikol Pashinyan a noté que le gouvernement arménien attache de l’importance au développement continu de la coopération stratégique avec la Russie, soulignant le rôle clé de la Fédération de Russie dans le renforcement de la paix et de la stabilité dans la région. « Nous sommes intéressés par le développement de la coopération avec la Russie dans tous les domaines, y compris la sécurité, l’économie et la sphère humanitaire », a déclaré le Premier ministre, estimant nécessaire de développer et de mettre en œuvre de nouveaux programmes conjoints dans divers domaines.

Yevgeny Zinichev a présenté des détails sur les activités humanitaires menées par le ministère russe des Situations d’urgence en Artsakh et a noté que le transport du fret humanitaire et d’autres travaux s’effectuent sans problème, en étroite coopération avec les collègues arméniens.

Les parties ont discuté des questions liées à la pleine réalisation du potentiel du centre humanitaire arméno-russe, à la poursuite de la coopération dans le domaine des situations d’urgence et à la réponse rapide.

