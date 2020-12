Ara Ayvazyan et Sergeï Lavrov ont discuté des questions liées à la déclaration trilatérale

Le 23 décembre, un entretien téléphonique a eu lieu entre le ministre des Affaires étrangères de la Fédération de Russie Sergueï Lavrov et le ministre des Affaires étrangères de la République d’Arménie Ara Ayvazyan.

Comme le rapporte Armenpress citant le site officiel du ministère russe des Affaires étrangères, les chefs des ministères des Affaires étrangères ont discuté d’un certain nombre de questions liées aux déclarations trilatérales signées par les dirigeants de l’Arménie, de l’Azerbaïdjan et de la Russie sur un cessez-le-feu dans le conflit du Karabakh. Les parties ont également discuté d’un certain nombre de questions urgentes bilatérales et internationales.

