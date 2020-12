Le major Davit Sargsyan héros de l’Armée arménienne a neutralisé 200 soldats ennemis près de Hadrout lors de la dernière guerre de l’Artsakh

Si l’Artsakh et l’Arménie ont concédé une défaite militaire en Artsakh face à la Turquie -deuxième armée de l’OTAN- l’Azerbaïdjan et les djihadistes, de nombreux soldats Arméniens se sont illustrés par leur courage et leur héroïsme face à l’ennemi.

Ainsi l’ambulancier militaire, le soldat Arsen Terteryan a évacué de nombreux soldats mors ou blessés malgré les tirs ennemis lors des combats intenses en Artsakh.

Le commandant de la batterie antichar, le capitaine David Mosyan, s’est également illustré dans les combats sur la ligne de front au sud-est de l’Artsakh, en causant sur l’ennemi azéri de nombreuses pertes en hommes et en matériels.

Le soldat Karen Galstyan s’est illustré lors des combats au nord-est de l’Artsakh en infligeant à l’ennemi de lourdes pertes et arrêtant leur avancée. Il fut blessé par les bombardements de l’ennemi.

Le major Davit Sargsyan avec sa batterie de tir a a détruit 2 drones azéris dans les environs de Hadrout (Artsakh) en tuant près de 200 soldats ennemis qui tentaient d’envahir l’Artsakh.

Krikor Amirzayan