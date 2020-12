Entretien téléphonique entre Ara Ayvazyan le chef de la diplomatie arménienne et Sergueï Lavrov son homologue russe

Dans un entretien téléphonique mercredi 23 décembre Ara Ayvazyan le ministre arménien des Affaires étrangères a analysé avec son homologue russe Sergueï Lavrov la situation au Haut-Karabagh suite à l’accord du 9 novembre de cessez-le-feu signé entre l’Arménie et l’Azerbaïdjan sous le parrainage de la Russie.

Le site officiel de la diplomatie russe indique que Sergueï Lavrov et Ara Ayvazyan « ont analysé un certain nombre de questions liées au Premier ministre d’Arménie Nikol Pachinian, au président de l’Azerbaïdjan Ilham Aliev et au président de la Russie Vladimir Poutine après la signature le 9 novembre de l’arrêt des combats au Haut-Karabagh ». Le communiqué officiel russe n’indique pas si les chefs de la diplomatie de Russie et d’Arménie ont discuté de la situation en Arménie et les manifestations anti-Pachinian.

Krikor Amirzayan