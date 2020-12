Le gouvernement change d’avis et propose d’augmenter l’aide aux soldats de 1 000 à 180 000 drams en fonction du salaire

Le gouvernement arménien avait initialement proposé à l’Assemblée nationale pour discussion et vote d’augmenter les 1 000 drams mensuels prélevés sur les salaires en Arménie à 3 000 drams minimum pour le versement en faveur du Fonds d’assurance des soldats. Augmentation qui fait suite à la deuxième guerre de l’Artsakh et le nombre important de soldats morts et blessés. Ces sommes recueillies aidant les familles des soldats disparus au front des combats ou les soldats blessés et handicapés. Ce prélèvement sur les salaires est applicable pour tous les salariés et fonctionnaires de la République d’Arménie.

Le nouveau projet soumis par le gouvernement arménien est le suivant :

jusqu’à 100 000 drams de salaire mensuel, le droit de timbre sera de 1500 drams

de 100 000 à 200 000 drams, le prélèvement mensuel sera de 3 000 drams

de 200 000 à 500 000 drams, le prélèvement mensuel sera de 5 500 drams

de 500 000 à 1 000 000 drams, le prélèvement mensuel sera de 8 500 drams

de 1 000 000 à davantage, le prélèvement mensuel sera de 15 000 drams

Les entrepreneurs individuels et les notaires paieront 18 000 drams par an dans le cas d’une assiette fiscale allant jusqu’à 1,2 million de drams. De 1,2 million à 2,4 millions de drams, ils devront payer 36 000 drams par an. De 2,4 à 6 millions de drams, ils devront payer 66 000 drams par an. De 6 millions à 12 millions de drams, ils devront payer 102 000 drams par an. Pour une assiette fiscale de plus de 12 millions de drams par an, le montant de l’assurance au profit des soldats sera de 180 000 drams.

Krikor Amirzayan