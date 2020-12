Le ministre arménien des Situations d’urgence Antranik Piloyan a reçu à Erévan son homologue russe Evgeni Zinitchev et l’a remercié pour l’aide humanitaire de la Russie à l’Artsakh

Le ministre arménien des Situations d’urgence Antranik Poloyan a reçu aujourd’hui 23 décembre à Erévan son homologue russe Evgeni Zinitchev qui était en Arménie avec une délégation de Russie. La coopération entre l’Arménie et la Russie fut analysée entre les deux ministres ainsi que l’aide humanitaire en cours en Artsakh. La Russie a déjà livré à l’Artsakh 290 tonnes d’aide humanitaire et 90 tonnes supplémentaires arriveront prochainement. Evgeni Zinitchev a indiqué qu’un travail important est réalisé au Haut-Karabagh (Artsakh) pour soutenir la population qui vit des heures difficiles. De son côté Antranik Poloyan a remercié son homologue russe pour cette aide importante de la Russie à la population de l’Artsakh et noté la qualité et l’importance de cette aide ainsi que la rapidité d’intervention de la Russie.

Krikor Amirzayan