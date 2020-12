L’adversaire du boxeur Karen Tonakanyan a changé

Le médaillé de bronze aux Jeux européens Karen Tonakanyan disputera son premier combat en boxe professionnelle le 24 décembre à la Krylya Sovetov Arena de Moscou. L’adversaire de l’athlète arménien a changé. Il était initialement prévu que Karen Tonakanyan combatte le Thaïlandais Kray Setapon, mais en raison des restrictions dues au coronavirus, Setapon a déclaré qu’il ne pourrait pas atteindre Moscou, et les responsables de Grand Boxing ont trouvé un autre rival pour Tonakanyan. Dans son premier combat professionnel, Tonakanyan affrontera Andrei Isa de Biélorussie, qui était autrefois le Champion Intercontinental WBF et IBF et Champion d’Asie WBO. Le combat contre Tonakanyan et Isa commencera à 21h00, heure d’Erevan.

Avant de partir pour Moscou, Tonakanyan a organisé un camp d’entraînement à Vladikavkaz, où il s’est entraîné avec l’entraîneur professionnel Vitaly Slanov, qui est également l’entraîneur du champion du monde des poids lourds WBA et IBF Murad Gassi.