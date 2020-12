Les Casques bleus russes achèvent les travaux de déminage dans la partie nord de Stepanakert

Les spécialistes du Centre international de déminage du ministère russe de la Défense poursuivent les travaux de déminage sur le territoire du Haut-Karabakh, rapporte le ministère russe de la Défense.

Lors de ces opérations de déminage au Haut-Karabagh les spécialistes du déminage des forces russes ont déminé 260 hectares de terres, près de 100 km de routes et 434 bâtiments et autres constructions. Furent découvertes et détruites plus de 8 600 mines. Les soldats de la paix russes sont équipés d’engins modernes robotisés qu’ils utilisent sur certains secteurs, notamment sur les terrains ou dans les champs. Les bombes désamorcées ou non sont déplacés vers un lieu sécurisé à l’écart des habitations puis détruites.

ARMENPRESS.