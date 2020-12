L’Arménien qui a écrit le premier hymne national d’Éthiopie

Boris Adjemian, docteur en histoire de l’École des Hautes Études en Sciences Sociales et de l’Università degli Studi di Napoli « L’Orientale », explique la relation particulière que les immigrants arméniens ont nouée avec les souverains éthiopiens entre la fin du xixe siècle et le début du xxe siècle, et dont les racines plongent dans les liens séculaires entre les Églises arménienne et éthiopienne à Jérusalem. Il évoque à ce propos la création de la fanfare royale par le ras Täfäri (le futur empereur Haylé Sellassié) en 1924, formée de quarante enfants arméniens orphelins rescapés du génocide de 1915. Ils sont encore connus en langue amharique sous le nom affectueux des Arba Lijotch (« quarante enfants ») à Addis Abeba. Le chef d’orchestre de cette fanfare, Kévork Nalbandian, orphelin du génocide, composa à la demande du négus le premier hymne national de l’Éthiopie : « Teferi Marsh, Ethiopia Hoy » (« Ô Éthiopie, sois heureuse »). Son neveu, Nersès Nalbandian, fut considéré par la suite comme l’un des plus grands musiciens éthiopiens de la seconde moitié du xxe siècle. Ces exemples disent toute la complexité des représentations et de la situation des Arméniens en Éthiopie, qui n’étaient pas considérés comme des étrangers au xxe siècle. Les derniers descendants de l’immigration arménienne en Éthiopie se considèrent encore aujourd’hui comme le peuple le plus proche des Éthiopiens.

Mais auparavant, Boris Adjemian explique que « la proximité des Églises éthiopienne et arménienne, ont entretenu des liens continuels à Jérusalem depuis le Moyen Âge. Les relations entre les Églises arménienne et éthiopienne ont donné lieu à des échanges de manuscrits et de traditions littéraires et hagiographiques, ainsi qu’à l’établissement de liens d’hospitalité entre communautés monastiques. La majeur partie du Käbrä Nägäst ou Gloire des Rois, le texte le plus important de la littérature éthiopienne médiévale, mis par écrit au début du xivè siècle, est ainsi rédigé à partir de propos prêtés à Saint-Grégoire l’Illuminateur. L’un des saints les plus célèbres de l’Église éthiopienne, Éwostatéwos, a fini ses jours en Arménie où il trouva refuge entre 1337 et 1352.

Entre les années 1640 et 1700, le marchand arménien Khodja Murad, servit d’émissaire et de courtier à trois empereurs éthiopiens [...] tandis que son neveu fut délégué à la tête de l’ambassade désignée pour accompagner le médecin français Poncet à Versailles. Plusieurs de ces voyageurs ont laissé des récits de leur périple en Abyssinie ou Habeschistan (Éthiopie), comme l’évêque Hovhannes Tutundji, le moine Avédik Paghtasarian et le marchand de pièrres précieuses Hovhannes Thovmadjian, trésorier de l’impératrice Mentewwab entre 1764 et 1766. »



Bien qu’il ne reste plus que quelques familles arméniennes en Éthiopie, ayant épousé la nationalité, elles conservent certains privilèges dus aux relations passées. Au mois de mai 2011 un hommage a été rendu au Théâtre national d’Addis-Abeba, à Nersès Nalbandian, neveu de Kévork Nalbandian, « compositeur du premier hymne national éthiopien, et considéré comme l’un des plus grands musiciens éthiopiens de la seconde moitié du XXè siècle. »

Jean Eckian

