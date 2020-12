Ankara, 23 déc 2020 (AFP) - Le président turc Recep Tayyip Erdogan a

violemment condamné mercredi l’arrêt de la Cour européenne des droits de

l’homme (CEDH) ordonnant la « libération immédiate » du leader kurde Selahattin

Demirtas.

"C’est une décision entièrement politique. (...) Demander la libération de

celui qui est responsable de la mort de 39 de nos concitoyens relève d’une

politique de deux poids deux mesures, c’est de l’hypocrisie", a martelé M.

Erdogan.

Il faisait référence aux violentes manifestations qui ont fait des dizaines

de morts en 2014 dans le sud-est de la Turquie, dont les autorités turques

attribuent la responsabilité aux dirigeants du parti pro-kurde HDP, ce que

ceux-ci nient.

La CEDH a condamné mardi la Turquie pour la détention depuis 2016 de

Selahattin Demirtas, exigeant sa libération « immédiate » et accusant Ankara de

poursuivre « un but inavoué d’étouffer le pluralisme ».

Ancien coprésident du HDP et un des principaux rivaux du président turc, M.

Demirtas est accusé par Ankara de « terrorisme » et risque jusqu’à 142 années de

prison.

Pour le président turc, la Cour de Strasbourg a rendu un verdict

« d’exception », en examinant le cas de M. Demirtas avant que celui-ci n’ait

épuisé les voies de recours interne, une condition pour déposer une requête au

CEDH.

Or pour la CEDH, le jugement en cours de M. Demirtas devrait être vu comme

une prolongation d’un premier procès pour lequel la Cour avait déjà statué en

2018 et demandé sa libération, en vain.

« La CEDH doit savoir qu’elle défend une personne en lien avec le PKK », a

dénoncé M. Erdogan en référence au parti des Travailleurs du Kurdistan (PKK),

classé « terroriste » par Ankara et ses alliés occidentaux.

"Cette personne est coupable aux yeux de notre nation non à cause de ses

discours politiques, mais parce qu’il n’a pas pu se distancier du terrorisme",

a-t-il ajouté.

Les milieux prokurdes, en particulier le HDP, font l’objet d’une répression

implacable depuis plusieurs années en Turquie.

Le pouvoir turc accuse le HDP d’être une « vitrine politique » du PKK, une

accusation rejetée par le parti prokurde qui se dit victime de répression en

raison de sa farouche opposition au président turc.

"Ce verdict ne m’a pas réjoui. Car je ne suis pas le seul à payer le prix

de la destruction du droit et de la démocratie, nos 83 millions de concitoyens

le font de la manière la plus dure", a réagi mardi M. Demirtas au verdict sur

son compte Twitter, géré par ses avocats.

Le site internet de la CEDH a été la cible d’une "cyberattaque de grande

ampleur qui l’a rendu temporairement inaccessible" juste après la publication

mardi de son arrêt, a annoncé mercredi la cour.