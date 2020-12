Au minimum 4 Arméniennes sont encore détenues en Azerbaïdjan

Au minimum 4 femmes Arméniennes sont détenues en Azerbaïdjan depuis la guerre de l’Artsakh a indiqué aujourd’hui Artak Beglaryan le défenseur des Droits de l’homme en République de l’Artsakh lors d’une conférence de presse à Stepanakert.

« La présence parmi les prisonniers de guerre de 4 femmes Arméniennes est confirmé par l’Azerbaïdjan. Et je pense que plus de 4 autres femmes sont déjà revenues » a affirmé Artak Beglaryan en déclarant que la majeure partie des prisonniers Arméniens confirmés officiellement furent libérés et revenus en Artsakh ou en Arménie. Selon A. Beglaryan tous les civils arméniens détenus en Azerbaïdjan furent libérés. Il a ajouté « Il y a plusieurs prisonniers de guerre, qui figuraient sur la liste officielle mais qui n’ont pas encore été retournés. Il y a ceux qui sont portés disparus, qui ont été tués ou qui sont détenus en captivité ou qui sont dans des abris. Nous avons des informations et des preuves que des captifs, y compris des civils, ont été tués en captivité ».

Une déclaration lourde qui accuse l’Azerbaïdjan de crime de guerre. Le monde va-t-il réagir à ces cromes et sanctionner l’Azerbaïdjan pour ces crimes ?

Krikor Amirzayan