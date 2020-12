Découverte en Arménie d’une espèce rare de félin le Manul ou chat de Pallas 100 ans après sa disparition du territoire arménien

On le croyait disparu car il n’avait pas donné signe de vie depuis 100 ans. Le Manul ou chat de Pallas qui est un félin de la sous-famille des félinés et la seule espèce du genre Otocolobus a fait son apparition en Arménie. Information communiquée par le ministère arménien de l’Environnement.

Le manul qui est une espèce protégée en Arménie et tient sa place dans le « Livre rouge » des espèces en danger de disparition qui tient son nom par le chercheur allemand Peter Pallas qui avait découvert cette espèce féline au bord de la mer Caspienne au 18e siècle a été filmé en Arménie. On présume que l’animal n’est pas seul à vivre en Arménie.

Le Manul ou chat de Pallas peut atteindre jusqu’à 60 cm et peser plus de 3 kg.

Krikor Amirzayan (Գրիգոր Ամիրզայեան)