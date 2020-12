Lu dans « Le Dauphiné Libéré » (édition de Valence) du Dimanche 20 Décembre 2020 l’article « Corinne et Richard Zarzavatdjian en dédicace à Notre Temps ». Présentant le livre « L’Arménie et les Arméniens de A à Z » que les auteurs dédicacèrent le même jour à la librairie Notre Temps à Valence. Dédicace qui fut un vif succès avec plus de 80 ouvrages vendus. Richard et Corinne Zarzavatdjian reversant les droits d’auteurs au Fonds Arménien au profit des réfugiés de l’Artsakh.

Krikor Amirzayan