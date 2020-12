Le journaliste d’opposition en exil Can Dündar condamné à 27 ans de prison

T Istanbul, 23 déc 2020 (AFP) - Un tribunal turc a condamné mercredi le

journaliste d’opposition de renom Can Dündar, exilé en Allemagne, à plus de 27 ans de prison, pour aide à un groupe terroriste et d’espionnage, ont rapporté les médias locaux.

Le tribunal d’Istanbul a reconnu M. Dundar, ancien rédacteur en chef du

quotidien d’opposition Cumhuriyet, coupable pour avoir publié en 2015 une

enquête affirmant que les services secrets turcs livraient des armes à des

groupes islamistes en Syrie.

En mai 2016, Can Dündar avait été condamné en première instance à cinq ans

et dix mois de prison pour divulgation de secrets d’Etat, dans une affaire qui

avait provoqué la colère du président Recep Tayyip Erdogan.

Mais ce verdict avait été annulé en 2018 par une haute cour qui a ordonné

un nouveau procès contre M. Dundar pour des accusations d’espionnage

comportant une peine plus lourde.

Dans les attendus du verdict rendu mercredi, le tribunal a précisé que M.

Dundar a été condamné à 18 ans et six mois de prison pour "divulgation

d’informations confidentielles et espionnage" en lien avec la publicaton de

l’enquête sur les armes fournies à des groupes armés islamistes en Syrie, et à

huit ans et neuf mois de prison pour « aide à une organisation terroriste », en

l’occurrence le réseau du prédicateur Fethullah Gülen.

M. Gülen, qui vit en exil aux Etats-Unis, est accusé par Ankara d’avoir

orchestré le pustch avorté contre le président Erdogan en juillet 2016.

M. Dündar s’était réfugié en Allemagne en 2016 après sa première

condamnation.

En février 2016, M. Erdogan s’en était violemment pris à la Cour

constitutionnelle, affirmant qu’il n’avait « pas de respect » pour la décision

de la plus haute autorité judiciaire du pays qui avait permis la libération de

M. Dundar pendant la durée de son procès.

A la suite de la décision de cette Cour, M. Dündar et Erdem Gül, à l’époque

chef de bureau de Cumhuriyet à Ankara, avaient alors été libérés après plus de

90 jours de détention provisoire.