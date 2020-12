Le Parlement prolonge le déploiement de militaires en Libye

Ankara, 2020 (AFP) - Le Parlement turc a adopté mardi une motion

prolongeant de 18 mois l’autorisation de déployer des militaires en Libye, où

l’intervention d’Ankara aux côtés du gouvernement de Tripoli a inversé le

cours du conflit, a rapporté l’agence étatique Anadolu.

La motion votée a été présentée par la présidence turque qui a notamment

invoqué pour la justifier la possibilité d’une reprise des attaques de l’homme

fort de l’Est libyen Khalifa Haftar contre le gouvernement d’union nationale

de Tripoli (GNA) reconnu par l’ONU.

Le Parlement turc avait voté une première motion en ce sens en janvier 2020

en réponse à un appel à l’aide du chef du GNA Fayez al-Sarraj, confronté à

l’offensive du maréchal Haftar.

Elle s’inscrivait dans le cadre d’un rapprochement entre Ankara et le GNA,

illustré par un accord de coopération militaire et sécuritaire et un accord

controversé de délimitation maritime conclus en novembre 2019 entre M. Sarraj

et le président turc Recep Tayyip Erdogan.

Le soutien turc au gouvernement de Tripoli, notamment par l’envoi de

conseillers militaires et de drones, lui a permis d’infliger une série de

défaites aux portes de Tripoli aux forces du maréchal Haftar, qui est soutenu

par la Russie et des rivaux régionaux d’Ankara, notamment les Emirats arabes

unis et l’Egypte.

Un cessez-le-feu signé en octobre sous l’égide de l’ONU et globalement

respecté depuis a permis aux parties rivales de retourner à la table des

négociations. Mais de profondes divisions sur le choix d’un nouvel exécutif de

transition compromettent les chances de succès du dialogue politique.