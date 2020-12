Disparition ce matin d’Arkady Andreasyan le footballeur légendaire d’Ararat Erévan. Il avait 73 ans

Nous avons appris ce matin la disparition à l’âge de 73 ans d’Arkady Andreasyan, une légende du football arménien, figure incontestable de la légendaire équipe d’Ararat Erévan qui fut en 1973 champion d’URSS et vainqueur de la coupe. Arkady Andreasyan le buteur d’Ararat Erévan à l’âge d’or du club arménien avait également gagné une médaille de bronze olympique au sein de la sélection d’Union soviétique.

Arkady Andreasyan a disputé 242 rencontres avec Ararat Erévan, marqué 62 buts, devenue champion d’URSS en 1973 et vainqueur de la Coupe d’URSS en 1973 et 1975 -les années d’or du football arménien- et médaille de bronze olympique en 1972. Arkady Andreasyan avait par 4 fois (1971, 1973, 1974, 1975) était élu parmi les 33 meilleurs footballeurs du championnat d’URSS.

Arkady Andreasyan était l’homme de cet « âge d’or » du football arménien. L’Arménie avait hissé ainsi un club arménien vainqueur du championnat d’URSS jusqu’alors domaine réservé des clubs de Russie, d’Ukraine, de Biélorussie et la Géorgie avec Dinamo Tbilissi. Ainsi 5 républiques soviétiques socialistes, la Russie, l’Ukraine, la Biélorussie, la Géorgie et l’Arménie ont eu cet honneur…et jamais l’Azerbaïdjan ! D’où une grande jalousie de Bakou...

Après la fin de sa carrière professionnelle, Arkady Andreasyan avait été durant de longues années l’entraîneur d’Ararat Erévan. Dans un communiqué publié ce matin, toute l’équipe d’Ararat Erévan s’associe à la peine de cette disparition.

Krikor Amirzayan