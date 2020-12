Nikol Pashinyan :« Les frontières administratives actuelles des communautés sont déterminées par la loi de la République d’Arménie adoptée en 2010 »

Le Premier ministre Nikol Pashinyan s’est rendu dans la région de Syunik. Le premier arrêt du Premier ministre était la communauté de Sarnakunk. Nikol Pashinyan a rencontré les habitants de Sarnakunk, leur a parlé, écouté leurs préoccupations concernant les travaux de démarcation dans la région de Syunik et a répondu aux questions des habitants de la communauté.

Nikol Pashinyan a parlé de 6 soldats portés disparu pendant 70 jours dans les territoires sous le contrôle de l’Azerbaïdjan et rentrés dans leur patrie hier, dont le retour est un point positif en ces jours difficiles. « Aujourd’hui est un jour de deuil et nous honorons la mémoire de nos soldats tombés au combat pendant trois jours de deuil. Je veux que nous soyons dignes de nos soldats tombés au combat. Nous sommes maintenant dans un état post-choc et nous devons tout faire pour stabiliser la situation, retourner nos prisonniers et rechercher nos disparus. Un événement très important s’est produit hier : un groupe de 6 de nos soldats a été retrouvé, qui sont restés dans la forêt, et bien qu’aujourd’hui soit un jour de deuil, cet événement a changé l’ambiance. Dans ce deuil, nous recherchons tous un point lumineux autour duquel nous pouvons construire notre optimisme. Le premier groupe de prisonniers de retour a également changé son humeur dans une certaine mesure. »

Le Premier ministre a noté que notre armée est héroïque et qu’il ne peut y avoir deux opinions, ce qui, en même temps, ne veut pas dire qu’il n’y a pas eu d’épisodes ou de problèmes séparés. « Cela ne veut pas dire qu’il n’y avait pas de soldat qui n’ait pas fait quelque chose de mal, il n’y avait pas d’officier qui n’ait pas fait quelque chose de mal, il n’y avait pas de général qui ait fait quelque chose de mal. Mais en général, cela ne devrait pas affecter notre évaluation. Et nous devons constamment renforcer la confiance en nous et notre optimisme, nous devons reconstruire notre pays, l’Arménie և Artsakh », a souligné le Premier ministre.

De Sarnakunq, Nikol Pashinyan s’est rendu dans la communauté de Sisian. Le Premier ministre a visité le Panthéon de la ville de Sisian et a rendu hommage à la mémoire des héros qui ont donné leur vie pour la défense de la patrie pendant la guerre d’Artsakh, s’est agenouillé et a déposé des fleurs sur leurs tombes.

Ensuite, le Premier ministre a rencontré les habitants de la ville réunis sur la place centrale de Sisian. Dans son allocution aux habitants de Sisian, Nikol Pashinyan a noté : « En fait, le but de ma visite est de communiquer avec les habitants de Syunik. Je voudrais remercier Sisian pour une telle compréhension, pour un tel accueil. La chose la plus importante que je veux dire aujourd’hui est que je suis venu expliquer ce qui se passe le long des frontières de Syunik. Bien sûr, nous devons analyser en détail ce qui s’est passé. Mais avant tout, avant d’entamer une conversation de fond, je propose d’honorer la mémoire de nos victimes par une minute de silence et je conviens qu’à partir de ce moment, il n’y aura pas d’applaudissements, pas de chants, rien de tout cela. Mais il y a aussi quelque chose d’important que je veux que vous entendiez. » Le Premier ministre, avec les personnes présentes, a rendu hommage aux soldats martyrs dans la guerre d’Artsakh par une minute de silence.

Evoquant la situation actuelle autour de Syunik et diverses rumeurs à ce sujet, le Premier ministre du pays a noté : « Aujourd’hui, on parle beaucoup que ce qui se passe aux frontières de Syunik est le processus de remise de Syunik, que la sécurité de Syunik est menacée. La réalité est exactement le contraire. Parce que, comme je l’ai dit dans mon message, la question est que lorsque nous déployons nos troupes frontalières conformément à la frontière arménienne, le niveau de notre sécurité augmente, car la frontière de la République d’Arménie devient également la frontière du système de sécurité dont nous sommes membres. Maintenant, la question suivante se pose. On nous dit : pourquoi êtes-vous postés précisément sur cette frontière, qui en a décidé ainsi et sur quelle base juridique cette frontière est-elle déterminée ? Cette question est également posée par des personnes qui, en 2010, étaient membres de l’Assemblée nationale, qui étaient ministres et ont occupé divers postes.

Le problème est que les frontières d’aujourd’hui, la description des frontières administratives de nos communautés sont déterminées par la loi de la République d’Arménie « Sur la division administrative-territoriale ». La loi a été adoptée en 2010. Et dans cette loi, par exemple, dans la description des limites administratives de la frontière de la communauté Nerkin Khndzoresk, la communauté Tekh sont également indiquées comme la frontière avec l’Azerbaïdjan. C’était en 2010. Le gouvernement a adopté cette loi, qui décrit toutes nos frontières problématiques aujourd’hui : de ce côté, ils ont décrit la communauté voisine, et de l’autre côté ils ont décrit la frontière avec la République d’Azerbaïdjan. Ai-je pu expliquer ?

Maintenant, des gens qui étaient membres du gouvernement à l’époque et qui étaient députés à l’Assemblée nationale nous disent pourquoi vous vous tenez à ces moments-là, reconnaissez-vous cette frontière ? Mais la loi a reçu force ! Et pourquoi alors n’ont-ils pas dit que c’était le territoire de la République d’Artsakh, pourquoi ne l’ont-ils pas dit ? Je veux que vous et tous les habitants de Syunik comprenez ce qui se passe. Et je le répète, cela est fait pour améliorer le niveau de sécurité de Syunik. »

Abordant la question des garanties de sécurité, le Premier ministre Pashinyan a déclaré : « La sécurité est garantie dans la mesure où notre système de sécurité fonctionne. Aujourd’hui, par exemple, beaucoup de gens expliquent pourquoi l’OTSC n’est pas intervenue, par exemple, pendant la guerre du Karabakh. Pour la même raison : parce qu’il était écrit dans notre loi que c’est notre frontière. Derrière le village de Tekh se trouve la République d’Azerbaïdjan. Cette loi a été adoptée en 2010. Cette loi a été votée par le parlement en vigueur en 2010. Ce projet de loi a été déposé par le gouvernement actuel en 2010. L’OTSC nous dit que c’est votre frontière, et vous avez vous-même décrit cette frontière. Comment pouvons-nous intervenir hors de vos frontières ? Et j’ai reçu et je reçois de nombreuses assurances, et nous avons des accords selon lesquels si, à Dieu ne plaise, les hostilités commencent à l’intérieur de nos frontières, alors un régime complètement différent fonctionnera.

Quant à l’Artsakh, la question de l’Artsakh est un problème complètement différent, et c’est un problème internationalement reconnu. Et on nous dit que si nous nous tenons à cette frontière, alors nous fermons la question du Karabakh, et si cela est vrai, alors vous avez vous-même fermé la question du Karabakh avec la loi adoptée en 2010. Vous voyez, la nuance est que, je le répète, les gens qui étaient ministres et députés en 2010 disent que si, par exemple, vous reconnaissez cette ligne dans la section Shurnukh comme une frontière, alors vous fermez le dossier de l’Artsakh. Soit dans la section Tegh, ou dans la section Goris, ou dans la section Kapan. Mais si tel est le cas, vous avez déjà fermé cette question en 2010. Si la reconnaissance de cette frontière aujourd’hui est une trahison, alors en 2010 c’était encore plus une trahison. Et en 2010, vous savez qui était le député de cette région, et vous devez voir comment il a voté. En tout cas, sa faction a voté pour. »

Nikol Pashinyan a également abordé la question et les raisons du blocage des routes dans certaines colonies de la région de Syunik. « Aujourd’hui mon arrivée était prévue, je devais visiter Goris, Kapan, Meghri. Pour être honnête, nous n’avons pas effectué ce travail d’organisation à l’avance, mais j’ai vu que tant de personnes s’étaient rassemblées sur la place. Savez-vous quel est le moment le plus touchant pour moi ? Les proches des soldats tombés au combat sont venus ici et sont présents ici.

Les gens là-bas ont bloqué les routes depuis le matin, et comme la route était bloquée, de gros embouteillages se sont formés. Mais je pose une question logique : pourquoi ont-ils bloqué la route ? Parce que maintenant que je vous ai vu, la même situation serait à Goris, la même situation serait à Kapan, la même situation serait à Meghri, la même situation serait à Shurnukh, la même situation serait partout. Parce que les gens comprennent aujourd’hui la situation beaucoup plus profondément. C’est tout le point.

Sisian est l’entrée de Syunik, je suis venu aujourd’hui et j’ai parlé avec les habitants de Syunik. Mais je crois qu’aujourd’hui on ne peut pas succomber à ces provocations. Il y a des gens qui veulent provoquer des affrontements, il y a des gens qui veulent provoquer des affrontements avec la police. Nous ne succomberons pas à leurs provocations. Mais ce que je dis, c’est ceci : je propose un accord à ceux qui bloquent la route. Je pense que lorsque je vais à Goris, nous aurons la même réunion non organisée à Goris, nous aurons la même réunion non organisée à Kapan, nous aurons la même réunion non organisée à Meghri, les gens viendront exprimer leur soutien. La route était bloquée pour empêcher que cela ne se produise et elle ne flottait pas. Si ce n’est pas le cas, alors je propose ce qui suit : nous n’irons pas aux provocations, nous n’irons pas à la violence, nous ne ferons rien, ouvrirons la route et nous irons à Goris. Allons à Goris et voyons ce qui se passe, ce que les gens disent, ce qu’ils pensent. Bien sûr, les gens ont des questions très difficiles pour nous. Vous posez également des questions maintenant, ce sont des questions très difficiles et correctes. Et oui, j’accepte notre responsabilité de répondre à ces questions. J’accepte également qu’il y ait des questions auxquelles nous n’avons pas encore de réponse. Mais les réponses à ces questions sont très importantes.

Et la situation est la suivante : oui, aujourd’hui, nous avons un problème avec les personnes disparues. Des proches des disparus sont venus me voir et nous sommes coupables devant ces personnes. Oui, nous sommes à blâmer. Mais je tiens à vous assurer que tout est fait. Un miracle s’est produit hier lorsque 6 de nos soldats, qui se cachaient dans les forêts depuis 70 jours, ont été retrouvés et évacués. Le travail dans ce sens dure depuis longtemps, mais il donne des résultats pour la première fois, car il y a beaucoup de difficultés dans ce travail. J’ai probablement discuté de cette question des dizaines de fois avec le Président de la Fédération de Russie. Nous en avons discuté avec le commandement des soldats de la paix russes et ils en ont discuté à leur tour avec les représentants de l’Azerbaïdjan. Et dans de nombreux cas, les parents pensaient même que nous disions que oui, nous travaillions, mais en réalité nous ne faisions rien. Ils avaient le droit de le penser, car il n’y avait pas de résultats. Si quelque chose est fait, mais qu’il n’y a pas de résultat, alors il est compréhensible que les personnes dans un état émotionnel, inquiet, aient le droit de nous blâmer.

Mais l’incident d’hier a été comme un miracle, et je tiens à remercier le Président russe Vladimir Poutine d’avoir enfin fait cet effort. Savez-vous quelle est la plus grande difficulté ? Le territoire est vaste et nous ne savons pas exactement où nos g garçons doivent aller les faire sortir de là. Il y a eu des moments qu’ils entrèrent, annoncèrent par haut-parleur, annoncèrent en russe qu’un armistice avait déjà commencé, qu’il était possible de partir, annoncé en arménien, mais il n’y eut pas de réponse. Et nous pensons qu’il n’y avait peut-être pas de réponse, parce que les gens ne faisaient pas confiance, parce que parler arménien ne veut encore rien dire, parce que les Azerbaïdjanais peuvent aussi parler arménien, en particulier russe. Ensuite, nous avons pensé à faire la déclaration d’une personne qui leur serait familière, afin que sa voix soit reconnue. Et cela n’a pas donné de résultat pendant longtemps, et a finalement donné un résultat hier. Encore une fois, je remercie tous ceux qui ont contribué à faire ce miracle. Je dirai que tous les garçons, bien sûr, sont épuisés, mais rien ne menace leur vie. Et selon les données préliminaires, d’après ce qu’on m’a dit, personne n’est en danger de handicap. En d’autres termes, les garçons reviendront à la vie, et c’est vraiment très symbolique aujourd’hui.

Chers Sisiens,

Je vous remercie , car chaque fois que je viens à Sisian, je ressens votre soutien. Et j’ai beaucoup à faire pour gagner votre soutien. En fait, je suis coupable devant vous dans de nombreux choses et j’espère qu’il s’avère que je serai digne de votre confiance. L’ambiance dans une section de Syunik ne peut pas être une, dans une autre section - une autre. Aujourd’hui, l’ambiance est essentiellement la même dans tout le pays.

Encore une fois, pourquoi ont-ils bloqué la route ? Parce qu’ils savent qu’une telle réunion non organisée aura lieu à Goris, Kapan et Meghri. Mais, je dis, surtout en ce jour de deuil, nous ne succomberons pas aux provocations. Rien, Meghri à sa place, Kapan et Goris. Aujourd’hui, nous sommes arrivés à Syunik. Aujourd’hui, nous avons rencontré les habitants de Syunik. Aujourd’hui, nous avons rendu hommage et visité les tombes des guerriers Syunik, et ce processus se poursuivra. Nous ne succomberons pas aux provocations.

J’ai dit que je venais regarder dans les yeux des habitants de Syunik. Je suis arrivé et j’ai regardé dans les yeux des habitants de Syunik. Je sais que je suis responsable de nombreux problèmes. Nous devons travailler dur si vous le souhaitez, afin de vraiment gagner votre confiance, être digne de vous, être digne de votre confiance. Je dis que vous tous, citoyens arméniens, méritez bien plus. Malheureusement, pas un seul gouvernement d’Arménie, y compris le nôtre, n’a jusqu’à présent été en mesure de conduire le pays vers ce que vous méritez vraiment. Je tiens à m’en excuser non seulement au nom de notre gouvernement, mais également au nom de tous les gouvernements précédents.

Mais le plus important, mon plus grand défi est le suivant : j’ai reçu ce statut de votre part, vous êtes le propriétaire de ce statut. Et je suis responsable de veiller à ce que vous continuiez à être propriétaire de ce statut, afin que le passé ne se répète pas en cas de fraude électorale, d’intimidation, etc. escorté ceux qu’ils veulent et fait ce qu’ils veulent. "