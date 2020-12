50000 arbres à planter en Artsakh

La Fondation pour la préservation de la faune et des biens culturels a lancé sa campagne We are our Forests dans le cadre de son projet Aide à l’Artsakh, afin de fournir une aide d’urgence aux forêts et aux écosystèmes de l’Artsakh. En recueillant 50 000 $, le FPWC pourra planter 50 000 arbres spécifiques à un site dans le cadre de sa mission de protection et de conservation de la biodiversité de la région.

Les arbres seront cultivés dans une pépinière appartenant à FPWC avec une méthodologie de concept de plante cible (TPC). Le TPC est un cadre efficace pour sélectionner les plants en fonction des caractéristiques spécifiques les mieux adaptées à un site donné. Ces caractéristiques sont souvent scientifiquement dérivées du test des facteurs qui peuvent être liés au succès de la plantation, tels que la morphologie et la physiologie des plantules, la source génétique et le dépassement des facteurs limitatifs sur les sites de plantation. La méthode permet d’avoir des taux de survie très élevés (80-90%).

Le cycle de croissance commencera en mars 2021. En octobre 2021, les plants seront prêts pour la plantation. La saison de plantation commence de la mi-octobre à la fin novembre. Les jours peuvent varier en fonction des conditions météorologiques. Il est également possible d’entretenir une partie des arbres en hiver et de planter en mars et début avril de l’année soignée.

FPWC coopérera avec l’Artsakh Nature Fund, la première OSC environnementale d’Artsakh à fournir des soins supplémentaires et à suivre les taux de survie des arbres plantés. Artsak Nature Fund a été créé pour conserver et maintenir le patrimoine naturel et la biodiversité uniques de l’Artsakh. C’est la première organisation à recevoir un financement international de la Fondation Franklinia, une organisation basée à Genève, qui a reconnu l’Artsakh et soutenu l’initiative de conservation de ses forêts uniques en 2019.

FPWC et ANF maintiendront et surveilleront la croissance des arbres 5 ans après la plantation. Cela comprend l’irrigation pendant les mois d’été, les patrouilles des rangers pour empêcher le pâturage non réglementé, éliminer et empêcher les mauvaises herbes autour des plantes, etc. Bien que l’entretien principal durera deux ans, nous continuerons à surveiller et à patrouiller les zones reboisées pendant au moins 5 ans supplémentaires, pour nous assurer qu’aucun impact humain négatif n’est enregistré sur le site.

Les Rangers patrouilleront dans les zones plantées et surveilleront les taux de survie. C’est un énorme avantage pour le projet, car nous avons une surveillance constante des arbres plantés, ce qui nous aide à réagir rapidement à toute perturbation de la croissance normale.

Une approche factuelle sera utilisée en appliquant la collecte de données avec des coordonnées GPS. Les arbres plantés seront divisés en blocs et enregistrés avec les coordonnées GPS, le type d’espèce, etc. L’équipe d’enquête localisera chaque bloc d’arbre et enregistrera ses mesures ainsi que les taux de survie au cours de l’année. Cela nous donnera une meilleure compréhension des taux de survie, ainsi que l’accès aux données en temps réel, donc s’il y a une erreur ou un problème qui perturbe la croissance normale des arbres, nous pouvons prévenir et prendre des mesures avant qu’il ne soit tard.

Le 27 septembre 2020, l’Azerbaïdjan a lancé une offensive militaire robuste contre la République d’Artsakh. Au cours de la guerre qui a suivi, l’Azerbaïdjan a causé de terribles pertes humaines et des dommages désastreux aux infrastructures civiles en bombardant des villes et des villages, détruisant des écoles, des hôpitaux et des églises. Des destructions intenses ont également été causées aux forêts d’Artsakh, où l’utilisation illégale de munitions au phosphore blanc a eu des effets dévastateurs sur l’environnement et sur la biodiversité de la région. Celles-ci ont suscité des inquiétudes quant à un écocide dans le Caucase du Sud.

La région d’Artsakh est un haut lieu de la biodiversité. Ses forêts primaires abritent plus de 6000 espèces végétales, 153 espèces de mammifères et 400 espèces d’oiseaux. Parmi celles-ci, des centaines sont actuellement inscrites sur la liste rouge des espèces menacées de l’Union internationale pour la conservation de la nature. En effet, la destruction de la forêt causée par cette guerre a menacé l’existence même d’innombrables espèces, notamment l’ours brun, la chèvre bézoard, le mouflon, le lynx, le vautour, l’aigle et le léopard du Caucase, un félin en danger critique d’extinction à un risque élevé d’extinction.

Les forêts d’Artsakh jouent un rôle important dans la préservation des conditions environnementales favorables au développement durable, mais elles sont également essentielles pour les populations locales qui en dépendent fortement pour leur subsistance. En fait, les peuples autochtones d’Artsakh ont accumulé et transmis des connaissances traditionnelles liées à la forêt pendant des milliers d’années, et leurs pratiques sociales et culturelles, ainsi que leur économie, sont profondément enracinées dans cet environnement et dépendent de son bien-être pour leurs survie. En conséquence directe de l’utilisation illégale par l’Azerbaïdjan de munitions au phosphore blanc, des centaines d’hectares de forêt ont brûlé, des habitats ont été détruits, des écosystèmes ont été ravagés et le sol et les plans d’eau de la région ont été contaminés.Cela représente une menace majeure pour les humains et toutes les créatures vivantes de la région élargie du Caucase du Sud ; les conséquences de cette destruction peuvent être dévastatrices pour les décennies et les siècles à venir.

Après la guerre de 2020, en raison de la perte de zones, il y a un nouveau défi pour la population d’Artsakh - la pénurie d’eau, car la plupart des ressources en eau sont maintenant sous contrôle azerbaïdjanais. Naturellement, les forêts servent de systèmes naturels de collecte, de stockage, de filtration et de distribution de l’eau en collectant la pluie et la neige et en les acheminant dans les ruisseaux, les prairies humides et les aquifères tout au long de l’année.

Les dons peuvent être faits ici.

https://www.fpwc.org/donate/