Un parc à autos pour l’équipement militaire et spécial du contingent russe de maintien de la paix a été déployée au Haut-Karabagh

Pres de Khojaly des travaux ont été menés pour déployer et équiper un complexe auto-technique de terrain pour le placement, le suivi de l’état technique, la réparation des automobiles et des véhicules blindés, qui assurent les activités quotidiennes des unités du contingent de maintien de la paix russe.



Sur une superficie de 6 000 mètres carrés, des espaces sont équipés pour accueillir plus de 360 unités d’équipement, un point de maintenance et de réparation, un point de contrôle et technique, une station-service à conteneurs Kass-2, un entrepôt. Des voies d’accès, des sorties principales et de rechange sont équipées pour le retrait sans entrave de l’équipement dans l’exécution des tâches.



L’équipement technique du parc à autos permet de réparer plus de 10 unités de véhicules automobiles et blindés par jour.



L’exploitation du parc à autos assurera un soutien ininterrompu en matière de transport pour les activités quotidiennes des soldats de la paix russes dans les zones de responsabilité établies.