Entretien téléphonique entre Vladimir Poutine et Emmanuel Macron au sujet de la situation au Haut-Karabagh

Aujourd’hui 22 décembre le président Français Emmanuel Macron et son homologue Russe Vladimir Poutine ont eu un entretien téléphonique au cours duquel la situation du Haut-Karabagh fit l’objet de discussion a indiqué la présidence russe. « La situation actuelle au Haut-Karabagh fit l’objet de l’entretien. Le président russe a indiqué que la situation au Haut-Karabagh se stabilisé et dans l’ensemble les accords du 9 novembre entre la Russie, l’Azerbaïdjan et l’Arménie sont respectés. Le travail des forces russes chargées du maintien de la paix fut également évoqué » indique Moscou.

Krikor Amirzayan