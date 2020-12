Les Azéris débarquent au village arménien de Vorotan dans la région de Syunik (sud de l’Arménie)

Au village arménien de Vorotan dans la région de Syunik au sud de l’Arménie, des militaires Azéris ont donné 1 heure à une famille arménienne pour quitter leur domicile afin de le libérer. Information diffusée par Sourik Ohandjanyan le responsable de la commune de Vorotan. Ce dernier informa que les militaires Azéris munis d’appareils GPS de localisation par satellite réalisaient le tracé frontalier et c’est ainsi qu’ils ont décidé de passer la maison du côté de l’Azerbaïdjan. « Ils disent que c’est leur territoire, nous nous disons que c’est le notre. Et les documents officiels le prouvent. Nous sommes allés négocier avec les soldats Russes garde-frontière et les Azéris. Nous sommes arrivés à la conclusion que des deux côtés on devait laisser ces territoires en attendant que les gardes-frontière Russes analysent la situation afin de savoir à qui appartient ce territoire » dit Sourik Ohandjanyan.



Le bâtiment en question qui est l’objet du litige est selon S. Ohandjanyan une construction de deux étages dont une partie est considérée comme une habitation et une autre partie fut construit un bar. Les habitants de la construction en raison de la guerre avaient quitté les lieux.

Krikor Amirzayan