Des milliers de personnes demandent la démission de Pachinian

Des milliers de personnes ont afflué mardi sur la place principale d’Erevan alors que l’opposition arménienne tentait d’intensifier sa campagne pour demander la démission du Premier ministre Nikol Pachinian.

Les dirigeants d’une coalition de 17 partis d’opposition ont déclaré qu’ils organiseraient des manifestations quotidiennes jusqu’à ce que Pachinian accepte de céder le pouvoir à un gouvernement intérimaire chargé d’organiser des élections législatives anticipées d’ici un an.

"Nous devons retirer tout le système étatique à Nikol Pachinian grâce à des efforts soutenus, cohérents et bien organisés », a commenté l’un d’eux, Ishkhan Saghatelian, à la foule qui manifestait sur la place de la République où se trouve le principal bâtiment du gouvernement.

Vazgen Manukian, qui a été choisi par l’opposition en tant que Premier ministre intérimaire, a exhorté les forces armées et la police arméniennes à cesser d’exécuter les ordres de Pachinian et à « rejoindre le peuple ».

« Passez de notre côté pour résoudre le problème aujourd’hui », a-t-il affirmé. À la demande pressante de Saghatelian, certains des manifestants scandant « Nikol traître » ont encerclé le bâtiment voisin du bureau du Premier ministre gardé par plusieurs rangées de policiers anti-émeute.

Un groupe d’autres manifestants s’est dirigé vers un autre bâtiment qui abrite plusieurs ministères. Ils se sont brièvement affrontés avec la police anti-émeute.

Les forces de l’opposition tiennent Pachinian pour responsable de la défaite de la partie arménienne dans la récente guerre contre l’Azerbaïdjan et disent qu’il n’est pas capable de faire face aux nouveaux défis sécuritaires auxquels l’Arménie est confrontée. Leurs demandes de démission et de formation d’un gouvernement intérimaire ont été soutenues par le président Armen Sarkissian, l’Église apostolique arménienne et d’éminentes personnalités publiques d’Arménie et de sa diaspora mondiale. D’autres en revanche le soutiennent fermement, que ce soit à l’intérieur du pays ou dans la diaspora, et il est difficile de d’estimer la popularité réelle de la fronde.

Dans une déclaration publiée plus tôt ce mardi, Pachinian a de nouveau clairement indiqué qu’il n’avait pas l’intention de démissionner. Il a décrit les manifestations antigouvernementales en cours comme une révolte des « élites » du pays qui ont perdu leurs « privilèges » lors de son arrivée au pouvoir en 2018.

L’alliance de l’opposition avait appelé la semaine dernière à une grève générale et au boycott des cours universitaires à partir du 22 décembre. On ne sait pas combien d’Arméniens exactement ont répondu à l’appel. Au moins une grande autoroute aurait été bloquée par des partisans de l’opposition mardi après-midi.