Manifestation d’opposition au premier jour d’un appel à la grève

Erevan, 22 déc 2020 (AFP) - Quelque 25.000 personnes manifestaient mardi à

Erevan, la capitale de l’Arménie, pour exiger la démission du Premier ministre

Nikol Pachinian, sous pression depuis la défaite arménienne dans le conflit du

Nagorny Karabakh avec l’Azerbaïdjan.

Cette manifestation intervient au premier jour d’une grève générale à

laquelle appelle l’opposition.

En milieu de journée, les manifestants étaient réunis dans le froid autour

du siège du gouvernement, de plusieurs ministères et du bureau du procureur

général, selon une correspondante de l’AFP sur place.

"Ce gouvernement n’est plus le nôtre. Ses décisions ne sont pas légales et

il doit donc partir", a lancé l’une des figures de l’opposition, Ichakhan

Sagatelian, promettant une « victoire très prochaine ».

« Nikol, traître ! », scandait la foule, agitant des drapeaux arméniens et du

Karabakh. De nombreux manifestants avaient décidé de ne pas se rendre au

travail, à l’appel de l’opposition.

"On ne peut plus revenir en arrière et changer ce qui a été fait. Mais il

(Nikol Pachinian) doit partir pour qu’on entame un nouveau chapitre", glisse

Sarguis Haïrapetian, un informaticien de 34 ans.

Selon Guegham Manoukian, une figure du parti Fédération révolutionnaire

arménienne, des employés du métro d’Erevan se sont joints aux grévistes. La

veille, un syndicat de l’université de la capitale avait également appelé à

rejoindre le mouvement.

L’opposition tente d’obtenir le départ de M. Pachinian, 45 ans, arrivé aux

affaires à la faveur d’une révolution pacifique en 2018, depuis la défaite des

forces arméniennes face à l’armée azerbaïdjanaise au Nagorny Karabakh.

Au début du mois, dix-sept partis avaient donné au Premier ministre

jusqu’au 8 décembre pour démissionner, un ultimatum rejeté par l’intéressé.

Un accord humiliant pour l’Arménie a été signé sous l’égide de Moscou le 9

novembre, accordant d’importants gains territoriaux à l’Azerbaïdjan après six

semaines de conflit au Nagorny Karabakh, enclave à majorité arménienne

disputée depuis des décennies. Cette dernière survit amoindrie.

Selon les derniers bilans officiels, au moins 6.000 personnes des deux

camps, dont des dizaines de civils, ont été tués dans cette courte guerre.

Lundi, des manifestants ont forcé Nikol Pachinian à mettre fin

prématurément à une visite prévue dans le sud de l’Arménie, près de la

frontière avec l’Azerbaïdjan.